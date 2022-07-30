15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение

1861
16
Дизайнеры, творения которых вы увидите в этом посте, были на грани создания чего-то очень полезного или красивого. Но что-то пошло не так, и в результате свет увидели преувеличенные, причудливые или совершенно смешные работы. Взгляните!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 17 дизайнеров, которые отключили вкус и включили воображение
- 15 творений дизайнеров, которые заслуживают за них повышения
- 17 дизайнеров и архитекторов, у которых не на шутку разгулялось воображение
- 17 дизайнеров и архитекторов, которые дали волю своему богатому воображению
- 17 горе-дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение
Новости партнёров
- Мне нужен ватман.
- Ватман, к сожалению умер.
- Да нет, мне нужен ватман для кульмана.
- Кульман уволился две недели назад.
- Гм... А ещё мне нужен рейсфедер.
- Рейсфедер уже месяц как уволился.
- Ну, а хотя бы циркуль есть?
- Циркуль уже полгода как в Тель-Авиве!
- Да вы меня не так поняли, я дизайнер.
- Ну, мы уж поняли, что не Иванов!