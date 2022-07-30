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15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение

15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение

Автор:
30 июля 2022 23:05
Сообщество : Юмор
Метки: Включили   Творения   воображение   дизайнеры   красивые   полезные   смешные   
1861
16
Дизайнеры, творения которых вы увидите в этом посте, были на грани создания чего-то очень полезного или красивого. Но что-то пошло не так, и в результате свет увидели преувеличенные, причудливые или совершенно смешные работы. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Включили   Творения   воображение   дизайнеры   красивые   полезные   смешные   
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5  комментариев
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291
adssaf afasffdsga 7 часов назад
Комментарий к фото
Когда появился Рик с шутками про задницы, мне казалось, что это что-то более-менее новое, тк до этого он был в основном на всяких говностэндапах и абсолютно неуместно в некоторых шоу. А сейчас смотришь вокруг... Люди помешаны на задницах. Они в кино, в соцсетях, их используют для принтов на футболки, значки, шевроны, в их форме делают чехлы, их оголяют. Куда-то завернули не туда...
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44k
Максим Т. 4 часа назад
Мужик приходит в магазин, торгующий канцтоварами, и говорит:
- Мне нужен ватман.
- Ватман, к сожалению умер.
- Да нет, мне нужен ватман для кульмана.
- Кульман уволился две недели назад.
- Гм... А ещё мне нужен рейсфедер.
- Рейсфедер уже месяц как уволился.
- Ну, а хотя бы циркуль есть?
- Циркуль уже полгода как в Тель-Авиве!
- Да вы меня не так поняли, я дизайнер.
- Ну, мы уж поняли, что не Иванов!
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8k
Billi_Bons 11 часов назад
Тот, кто войдёт в такой туалет, вспомнит, что он ещё и по-большому не против сходить.

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DarSie

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