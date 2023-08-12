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16 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в настоящие шедевры

16 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в настоящие шедевры

Автор:
12 августа 2023 23:20
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Вещи   Творения   воображение   дизайнеры   креативность   шедевры   
1097
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Когда дизайнеры дают волю своему воображению больше, чем обычно, у них получаются уникальные творения. Сочетание изобретательности и креативности приводит к созданию потрясающих вещей, и некоторые примеры вы увидите в этом посте.

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Метки: Вещи   Творения   воображение   дизайнеры   креативность   шедевры   
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7  комментариев
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29k
Юрьевич 53 минуты назад
Интересно, сколько перфекционистов там кончают жизнь самоубийством?

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2k
Vadim Balabanov 18 минут назад
"13. Аварийная лестница, которая загорается, когда по ней спускаются".
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22k
babuby Полчаса назад
13. Загорается, или начинает светиться/подсвечиваться? Разница велика! Такое себе удовольствие, если при попытке воспользоваться аварийной лестницей, она будет воспламеняться!
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9k
RIZ deadening 48 минут назад
Эту идею они украли у работников торговли в СССР !!! Они тоже давали один желтый , а остальные связки бананов , покупателям, доставались в разной степени зрелости !
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