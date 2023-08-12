16 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в настоящие шедевры

1097
17
Когда дизайнеры дают волю своему воображению больше, чем обычно, у них получаются уникальные творения. Сочетание изобретательности и креативности приводит к созданию потрясающих вещей, и некоторые примеры вы увидите в этом посте.
×
×
2. Упаковка “Один банан в день”, содержащая несколько бананов разной спелости, чтобы вы могли есть их в течение нескольких дней, Корея
4. Дороги в Университете штата Огайо были проложены на основе маршрутов, которые студенты выбирали естественным образом
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в шедевры
- 17 дизайнеров, которые произвели фурор своими творениями
- 15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение
- 15 творений дизайнеров, которым лучше поменять работу
- 15 работ дизайнеров, которые переборщили с воображением
Новости партнёров
реклама
Так себе реклама...