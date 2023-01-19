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17 дизайнеров, которые включили своё воображение больше, чем требуется

17 дизайнеров, которые включили своё воображение больше, чем требуется

Автор:
19 января 2023 22:50
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Творения   воображение   дизайнеры   нелепые   неординарное   причудливые   талантливые   
2306
17
Талантливые люди, работы которых вы увидите в этой подборке, были близки к тому, чтобы создать что-то красивое и неординарное. Но их мысли свернули куда-то не туда, и в результате получились причудливые и откровенно нелепые творения. Взгляните!
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Метки: Творения   воображение   дизайнеры   нелепые   неординарное   причудливые   талантливые   
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7  комментариев
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10k
Владимир Час назад
>> Спальня фаната "Звёздных войн"
При чем тут "звёздные войны"?
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179
Herz Полчаса назад
Спальня шикарная
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1k
Псина Сутулая Полчаса назад
Что с рекламой бритв не так?!?
Автор, бля!
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179
Herz Псина Сутулая 24 минуты назад
голубей сделали разрезаных рядом
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14k
Алексей Час назад
Ну дизайн печи в виде ковша - явно хотелка заказчика, а не исполнителя
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59k
Похабыч 2 часа назад
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