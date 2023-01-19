17 дизайнеров, которые включили своё воображение больше, чем требуется

Талантливые люди, работы которых вы увидите в этой подборке, были близки к тому, чтобы создать что-то красивое и неординарное. Но их мысли свернули куда-то не туда, и в результате получились причудливые и откровенно нелепые творения. Взгляните!

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Жаль было выбрасывать старые джинсы 0 Источник:

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Спальня врача-гинеколога 0 Источник:

Когда проект так и не был подписан 0 Источник:

Не секунды без любимого хобби 0 Источник:

Пол в отеле выглядит как место преступления 0 Источник:

Неожиданный дизайн печи 0 Источник:

Детский душ не для слабонервных 0 Источник:

Жуткое постельное бельё 0 Источник:

Копыта 0 Источник:

От такой красоты можно ослепнуть 0 Источник:

Не очень удачная реклама лезвий в Германии 0 Источник:

Это сбежало с подиума 0 Источник:

Немного пугающе 0 Источник:

Ногти - устрицы 0 Источник:

Спальня фаната "Звёздных войн" 0 Источник: