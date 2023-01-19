17 дизайнеров, которые включили своё воображение больше, чем требуется

2306
17
Талантливые люди, работы которых вы увидите в этой подборке, были близки к тому, чтобы создать что-то красивое и неординарное. Но их мысли свернули куда-то не туда, и в результате получились причудливые и откровенно нелепые творения. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением
- 15 работ дизайнеров, которые переборщили с воображением
- 15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение
- 20 дизайнеров и архитекторов, которые слишком включили своё воображение
- 17 дизайнеров, которые произвели фурор своими творениями
Новости партнёров
При чем тут "звёздные войны"?
Автор, бля!