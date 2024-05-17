Взрыв прогремел в Академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, в здании взорвался старый боеприпас, есть пострадавшие.
Взрыв прогремел приблизительно в половине девятого вечера. Некоторые СМИ в погоне за "горячими" новостями принялись распространять непроверенную информацию об атаке БПЛА. Эти данные не соответствуют действительности. Жители улицы Обручёвых, где расположена военная академия, не слышали и не видели никаких беспилотников. По данным местных изданий, у которых есть контакты с оперативными службами города, взорвался учебный снаряд в самом здании академии.
"По данным «Фонтанки», в подвале взорвался старый боеприпас. В академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию", — пишет местное издание.
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По предварительным данным, пострадали 2 человека, их состояние оценивается как тяжёлое. Если верить любителям сенсаций, ранения получили восемь человек, один из них в реанимации. На месте работают медики, спасатели и полицейские. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Губернатор Александр Беглов подтвердил, что происшествие не носит террористического характера. Пресс-служба Ленинградского военного округа сообщила, что произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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Интересно как это между собой связано.