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Взрыв прогремел в Академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел в Академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге

Автор:
17 мая 2024 21:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Санкт-Петербург   боеприпас   взрыв   военная академия   пострадавшие   
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По предварительным данным, в здании взорвался старый боеприпас, есть пострадавшие.

Взрыв прогремел приблизительно в половине девятого вечера. Некоторые СМИ в погоне за "горячими" новостями принялись распространять непроверенную информацию об атаке БПЛА. Эти данные не соответствуют действительности. Жители улицы Обручёвых, где расположена военная академия, не слышали и не видели никаких беспилотников. По данным местных изданий, у которых есть контакты с оперативными службами города, взорвался учебный снаряд в самом здании академии.


"По данным «Фонтанки», в подвале взорвался старый боеприпас. В академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию", — пишет местное издание.

По предварительным данным, пострадали 2 человека, их состояние оценивается как тяжёлое. Если верить любителям сенсаций, ранения получили восемь человек, один из них в реанимации. На месте работают медики, спасатели и полицейские. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.


Губернатор Александр Беглов подтвердил, что происшествие не носит террористического характера. Пресс-служба Ленинградского военного округа сообщила, что произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   боеприпас   взрыв   военная академия   пострадавшие   
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11  комментариев
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22k
иванов дмитрий Час назад
Академия СВЯЗИ - имени БУДЕННОГО !
Интересно как это между собой связано.
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40k
russger 2 минуты назад
Зачем в академии связи хранят старые боеприпасы?
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205
Бывалый Трус 12 минут назад
Будённый не пострадал?
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39k
Вепс 51 минуту назад
Мне больше интересно, что делал снаряженный взрывчаткой снаряд, времен ВОВ!!!, в стенах академии, и кто в этом виноват.
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Burzum
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Лесник
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