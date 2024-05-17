Взрыв прогремел в Академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, пострадали 2 человека, их состояние оценивается как тяжёлое. Если верить любителям сенсаций, ранения получили восемь человек, один из них в реанимации. На месте работают медики, спасатели и полицейские. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.





Губернатор Александр Беглов подтвердил, что происшествие не носит террористического характера. Пресс-служба Ленинградского военного округа сообщила, что произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны.