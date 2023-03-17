Водитель Mercedes протаранил здание автосалона в Санкт-Петербурге

Чудом никто не погиб.
Очередная нелепая авария с перепутавшим педали водителем произошла в Санкт-Петербурге. Владелец внедорожника "Мерседес" попытался припарковаться у автосалона, но вместо тормоза вдавил газ в пол и влетел в здание, где на момент аварии находились десятки людей.
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В ролике с камеры наблюдения видно, что автомобиль врезался в стол, за которым сидел сотрудник и клиент автосалона. Оба получили травмы. Один из пострадавших отделался ушибом голени и ссадинами, а второго мужчину с многочисленными ушибами грудной клетки и конечностей госпитализировали в отделение хирургии.
По словам очевидцев, водитель от случившегося был в шоке. Какое наказание грозит владельцу внедорожника, пока неизвестно. Примечательно, что автосалон буквально через пару часов продолжил работу в прежнем режиме.
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