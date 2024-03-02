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Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом

Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом

Автор:
02 марта 2024 08:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   атака дрона   бпла   взрыв   дрон   
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Жители Пискарёвского проспекта показали обломки БПЛА и сообщили о разбитых окнах в доме.

Сегодня, 2 марта, около 7.30 жители города на Неве проснулись от звука взрыва и яркой вспышки, озарившей небо.


Очевидцы рассказали, что сначала был слышен звук мотора (видео это подтверждает), а затем раздался сильный взрыв.


Появилось видео момента, как БПЛА врезается в дом. Видно, как разлетаются стекла балконов.


Жители Пискарёвского проспекта показывают поврежденный дом - в квартирах выбиты стёкла. На земле, как сообщают очевидцы, находят обломки БПЛА.





После атаки дрона жильцы пострадавшего дома эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет.



На месте падения БПЛА работают спецслужбы.


В километре от повреждённого дома находится нефтебаза "Ручьи" - возможно целью БПЛА была именно она. Однако это лишь предположения, официальной версии следствия еще нет.

Информация будет добавляться по мере поступления.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   атака дрона   бпла   взрыв   дрон   
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6  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
Может хватит сопли жевать? За участие в теракте сразу давать вышку и отменить в попочку этот мараторий?
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38k
Андрей Иванов 37 минут назад
Вполне возможны личные разборки. Нефтебаза хоть и рядом, но дома эти мешать могли лишь абсолютно криворукому оператору. Могли под СВО просто замаскировать, а цель - кто-то из жильцов
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78
Надежда Андрей Иванов 3 минуты назад
Тоже подумала о личной мести, знают уже все, что свалят происшествие на СВО... Уродов своих хватает.
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Schreibikus

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