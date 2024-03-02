Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом

Жители Пискарёвского проспекта показали обломки БПЛА и сообщили о разбитых окнах в доме.
Сегодня, 2 марта, около 7.30 жители города на Неве проснулись от звука взрыва и яркой вспышки, озарившей небо.
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Очевидцы рассказали, что сначала был слышен звук мотора (видео это подтверждает), а затем раздался сильный взрыв.
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Появилось видео момента, как БПЛА врезается в дом. Видно, как разлетаются стекла балконов.
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Жители Пискарёвского проспекта показывают поврежденный дом - в квартирах выбиты стёкла. На земле, как сообщают очевидцы, находят обломки БПЛА.
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После атаки дрона жильцы пострадавшего дома эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет.
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На месте падения БПЛА работают спецслужбы.
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В километре от повреждённого дома находится нефтебаза "Ручьи" - возможно целью БПЛА была именно она. Однако это лишь предположения, официальной версии следствия еще нет.
Информация будет добавляться по мере поступления.
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