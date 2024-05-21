Московский бодибилдер уедет на пять лет в колонию за избиение своей девушки

Экс-чемпион России по бодибилдингу в результате ссоры избил свою девушку, от души отметелив её кулаками и табуреткой.





История произошла осенью прошлого года в квартире спортсмена на ул. Маршала Соколовского в Москве.





"Он спал, у него болел желудок. Потом он проснулся и начал кричать, что я не поставила воду рядом с его кроватью, хотя я не знала, что надо ставить воду с кроватью. Начал кричать и говорить, что я тварь, тупая, думаю только о себе", - рассказывает девушка.



