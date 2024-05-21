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Московский бодибилдер уедет на пять лет в колонию за избиение своей девушки

Московский бодибилдер уедет на пять лет в колонию за избиение своей девушки

Автор:
21 мая 2024 12:33
Сообщество : Криминал
Метки: Адель Пашин   Видео   СУД   бодибилдинг   бытовой конфликт   избиение   колония   спортсмен   
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В ноябре прошлого года Адель Пашин измолотил возлюбленную из-за стакана воды.

Экс-чемпион России по бодибилдингу в результате ссоры избил свою девушку, от души отметелив её кулаками и табуреткой.


История произошла осенью прошлого года в квартире спортсмена на ул. Маршала Соколовского в Москве.


"Он спал, у него болел желудок. Потом он проснулся и начал кричать, что я не поставила воду рядом с его кроватью, хотя я не знала, что надо ставить воду с кроватью. Начал кричать и говорить, что я тварь, тупая, думаю только о себе", - рассказывает девушка.


"Говорил, что я не уйду живой, что я недостойна жить, что я тупая, что думал, что встретил достойную девушку, а я такая же ***, как и все", - добавляет она.




Во время ссоры девушка успела позвонить подруге, и та в сопровождении полиции приехала домой к бодибилдеру. Тот общаться с правоохранителями не желал и, угрожая девушке убийством, заставил её сказать, что полиции волноваться не о чем. У пары всё в порядке. Открывать дверь и общаться с властями спортсмен не хотел.


После отъезда полиции, которой так и не открыли дверь, Пашин спрятал ключи и лёг спать. Но когда он уснул, избитой удалось найти ключ и сбежать. Она сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. Она написала заявление в полицию, его приняли, и после этого задержали дебошира.


Решением суда Адель Пашин признан виновным сразу трем статьям: по п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. «г» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ.




По сообщению столичной прокуратуры, ранее Пашин уже был судим и совершил преступление, когда отбывал условный срок. Ближайшие пять лет 35-летний бодибилдер проведёт в колонии общего режима.

Источник:

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Метки: Адель Пашин   Видео   СУД   бодибилдинг   бытовой конфликт   избиение   колония   спортсмен   
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20  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 40 минут назад
А почему полиция уехала оставив человека с этой обезьяной?
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5k
Chev Chelios 50 секунд назад
Это влияние гормональных препаратов, анаболических стероидов, от них кукушку знатно сносит. Там нужно очень сильно контролировать себя и если сошлись три фактора: голод (выделение кортизола) + вспыльчивый характер + стероиды, то может получиться такой дикий эпицентр ярости, что пиши пропало.
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5k
@nners 2 минуты назад
Бабы, вы совсем не смотрите, с кем связываетесь?
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2k
portroy 8 минут назад
Мы в юности каждую неделю играли в футбол, и у нас в тусовке был бодибилдер. Так вот он был абсолютный невменько! В каких-то рядовых игровых ситуациях он выходил из себя, требовал штрафных, пенальти и совсем удалить с поля другого игрока(это в дружеском футболе, когда все скинулись на зал)))) Его как-то с горем пополам успокаивали, но через минут 10-15 он опять начинал слетать с катушек. В итоге его перестали звать на игры)))
Как мне старшие товарищи пояснили, это все потому, что он жрал стероиды.
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31k
Serg2001 9 минут назад
С таким именем он будет пользоваться популярностью у коллег по зоне... Папа с мамой постарались!
...)
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6k
Отвратительный Мужик 12 минут назад
Наколол тестерона , стеройдов да другой химии , они на могз очень влияют (считай азверин употреблял) . Вот кукуха и отехала.
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128k
Аааа 13 минут назад
сразу видно - коренной москвич
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945
DuckTales 15 минут назад
Опять из гордых сел ?
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13k
MPEG-8 Полчаса назад
То, что она тупая и так понятно, в этом он прав.
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5k
Владимир Полчаса назад
подобное-тянется к подобному...сама виновата
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1k
Шпиц 39 минут назад
Чернильнице - чернила!
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62k
dima423 40 минут назад
Адель бл*ть))) родители епанько
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2110 постов (2099 в горячем)

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