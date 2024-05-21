Московский бодибилдер уедет на пять лет в колонию за избиение своей девушки

В ноябре прошлого года Адель Пашин измолотил возлюбленную из-за стакана воды.
Экс-чемпион России по бодибилдингу в результате ссоры избил свою девушку, от души отметелив её кулаками и табуреткой.
История произошла осенью прошлого года в квартире спортсмена на ул. Маршала Соколовского в Москве.
"Он спал, у него болел желудок. Потом он проснулся и начал кричать, что я не поставила воду рядом с его кроватью, хотя я не знала, что надо ставить воду с кроватью. Начал кричать и говорить, что я тварь, тупая, думаю только о себе", - рассказывает девушка.
"Говорил, что я не уйду живой, что я недостойна жить, что я тупая, что думал, что встретил достойную девушку, а я такая же ***, как и все", - добавляет она.
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Во время ссоры девушка успела позвонить подруге, и та в сопровождении полиции приехала домой к бодибилдеру. Тот общаться с правоохранителями не желал и, угрожая девушке убийством, заставил её сказать, что полиции волноваться не о чем. У пары всё в порядке. Открывать дверь и общаться с властями спортсмен не хотел.
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После отъезда полиции, которой так и не открыли дверь, Пашин спрятал ключи и лёг спать. Но когда он уснул, избитой удалось найти ключ и сбежать. Она сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. Она написала заявление в полицию, его приняли, и после этого задержали дебошира.
Решением суда Адель Пашин признан виновным сразу трем статьям: по п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. «г» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ.
По сообщению столичной прокуратуры, ранее Пашин уже был судим и совершил преступление, когда отбывал условный срок. Ближайшие пять лет 35-летний бодибилдер проведёт в колонии общего режима.
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Как мне старшие товарищи пояснили, это все потому, что он жрал стероиды.