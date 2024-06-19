Любовная история закончилась тюрьмой: сержанта армии США Гордона Блэка отправят в колонию за избиение русской девушки и кражу

Вот так приедешь навестить русскую подружку - и окажешься за решёткой. Американцам на заметку.
Гордон Блэк - сержант армии США - некоторое время назад служил в Южной Корее, где и познакомился с россиянкой Александрой Ващук. Пара начала встречаться, когда американец уходил в увольнение.
По окончанию службы Блэк должен был вернуться на родину, но внезапно изменил маршрут. Не уведомив начальство, он решил заехать во Владивосток, где в тот момент находилась Александра.
Некоторое время пара летала на крыльях любви и романтики, а потом сержант стал проявлять характер. Однажды он напился, избил Александру и обокрал её, забрав около 200 тысяч рублей и алкоголь.
Девушка не стала замалчивать эту историю, а написала заявление в полицию. 2 мая американца поместили в СИЗО во Владивостоке, и в США напряглись. Выяснилось, что приехать в РФ без разрешения начальства сержанту американской армии - моветон и полный аллескапут. Американцы стали бояться, что сержанта смогут использовать как разменную монету в отношениях между странами, поэтому держали руку на пульсе истории, которая получила закономерную развязку.
Источник:
Суд г. Владивостока признал 34-летнего военнослужащего виновным в краже и угрозе убийством. Ему назначили наказание: 320 часов обязательных работ и 3 года и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также американец должен будет заплатить 10 тысяч рублей.
В суде девушка заявляла, что Блэк не просто избивал её, а душил: «Вы знаете, сначала я чувствовала ужас от того, что ты умираешь, потом перед глазами пошли звездочки... Самое страшное, что он этого не помнит». Сам же американец говорит, что если бы хотел хотел убить, то убил.
Защита американца намерена обжаловать приговор.
Источник:
- Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников
- «Заходите, у кого здоровья хватит!»: омич освободился из тюрьмы и выкрал своего сына
- Московский бодибилдер уедет на пять лет в колонию за избиение своей девушки
- "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки
- "Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**