Любовная история закончилась тюрьмой: сержанта армии США Гордона Блэка отправят в колонию за избиение русской девушки и кражу

Некоторое время пара летала на крыльях любви и романтики, а потом сержант стал проявлять характер. Однажды он напился, избил Александру и обокрал её, забрав около 200 тысяч рублей и алкоголь.

Девушка не стала замалчивать эту историю, а написала заявление в полицию. 2 мая американца поместили в СИЗО во Владивостоке, и в США напряглись. Выяснилось, что приехать в РФ без разрешения начальства сержанту американской армии - моветон и полный аллескапут. Американцы стали бояться, что сержанта смогут использовать как разменную монету в отношениях между странами, поэтому держали руку на пульсе истории, которая получила закономерную развязку.