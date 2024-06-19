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Любовная история закончилась тюрьмой: сержанта армии США Гордона Блэка отправят в колонию за избиение русской девушки и кражу

Любовная история закончилась тюрьмой: сержанта армии США Гордона Блэка отправят в колонию за избиение русской девушки и кражу

Автор:
19 июня 2024 10:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Владивосток   Гордон Бдэк   СУД   армия сша   избиение   отношения   приговор   
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Вот так приедешь навестить русскую подружку - и окажешься за решёткой. Американцам на заметку.

Гордон Блэк - сержант армии США - некоторое время назад служил в Южной Корее, где и познакомился с россиянкой Александрой Ващук. Пара начала встречаться, когда американец уходил в увольнение.


По окончанию службы Блэк должен был вернуться на родину, но внезапно изменил маршрут. Не уведомив начальство, он решил заехать во Владивосток, где в тот момент находилась Александра.


Некоторое время пара летала на крыльях любви и романтики, а потом сержант стал проявлять характер. Однажды он напился, избил Александру и обокрал её, забрав около 200 тысяч рублей и алкоголь.


Девушка не стала замалчивать эту историю, а написала заявление в полицию. 2 мая американца поместили в СИЗО во Владивостоке, и в США напряглись. Выяснилось, что приехать в РФ без разрешения начальства сержанту американской армии - моветон и полный аллескапут. Американцы стали бояться, что сержанта смогут использовать как разменную монету в отношениях между странами, поэтому держали руку на пульсе истории, которая получила закономерную развязку.


Суд г. Владивостока признал 34-летнего военнослужащего виновным в краже и угрозе убийством. Ему назначили наказание: 320 часов обязательных работ и 3 года и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также американец должен будет заплатить 10 тысяч рублей.


В суде девушка заявляла, что Блэк не просто избивал её, а душил: «Вы знаете, сначала я чувствовала ужас от того, что ты умираешь, потом перед глазами пошли звездочки... Самое страшное, что он этого не помнит». Сам же американец говорит, что если бы хотел хотел убить, то убил.


Защита американца намерена обжаловать приговор.



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Метки: Ynews   Владивосток   Гордон Бдэк   СУД   армия сша   избиение   отношения   приговор   
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4  комментария
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Serg2001 42 минуты назад
Пусть выдаст нам главную буржуинскую военную тайну!
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Умница-красавица 6 минут назад
На вид- типичный урка. Что девки в них находят?
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4k
Rom 13 минут назад
Хорошее признание - хотел бы убить, убил бы. Это да, это всё объясняет, и смягчить вину должно?
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2
max Полчаса назад
Дурака разжаловать , Александру представить к очередному воинскому званию
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2229 постов (2218 в горячем)

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