Мальчик Вадим, спрятавшийся от Путина, стал героем Twitter

Мама мальчика пригрозила сыну оставить его на два дня без телефона, если он не вылезет из-под одеяла.
Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. После осмотра оборудования президент навестил палаты реабилитации и лечебной терапии, где пообщался с пациентами центра и их родителями. Но не все горели желанием общаться с президентом РФ. Мальчик Вадим не ожидал такого внимания к своей персоне и спрятался от съёмочной группы и толпы посетителей.
– Как тебя зовут? Скажи мне из-под одеяла, – спрашивает Путин.
– Вадим, я тебе телефон не дам. Останешься без телефона два дня, – грозит Вадиму мама.
– Ну, ладно. Пускай поиграет. А ты во что играешь на телефоне? Какие у тебя игры?
– Minecraft.
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Неловкая сцена, конечно, тут же разлетелась по социальным сетям. Пользователи Twitter не смогли пройти мимо.
Кстати, застенчивый мальчик Вадим получил от президента в подарок игрушечный вертолет, о котором ребенок, по словам его мамы, давно мечтал. Мальчик всё же вылез из-под одеяла и поблагодарил Путина, уточняет "Газета.RU".
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Дай Бог победит рак это страшно.
Пацан в больнице в платочке с вполне определенным диагнозом.
Что бы там не говорили, но имхо надо быть сильно стойким, что бы к нему прийти. Особенно зная, как Президент относится к детям.
И что может ему потом прилететь, при некотором развитие событий у мальчика.
Но Владимир Владимирович пошёл в онкологию.
Так что думайте сами.
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Прятатся когда нас [мат]
-Мечтало шизанутое ху/ йло о завоевании Украины" ...
внимательно слушая бред,
сложно ответить искренне:
"Он - идиот или нет?"
Эпидемия люэса на окраине видимо ещё и мышление предельно упрощает, заменяя фетишами и фразеологизмами на заданную тему.
Диграфы и Биграмматоны лавровские до сих пор пережёвывают давно отработанную тему частичной мобилизации 1,2% от численности воинов запаса.
А парень просто застеснялся, в его возрасте подобная реакция вполне возможна.
"Устами младенца глаголет истина".