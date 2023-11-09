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Мальчик Вадим, спрятавшийся от Путина, стал героем Twitter

Мальчик Вадим, спрятавшийся от Путина, стал героем Twitter

Автор:
09 ноября 2023 12:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Политика   Путин   Юмор   дети   интересное   фото   
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Мама мальчика пригрозила сыну оставить его на два дня без телефона, если он не вылезет из-под одеяла.

Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. После осмотра оборудования президент навестил палаты реабилитации и лечебной терапии, где пообщался с пациентами центра и их родителями. Но не все горели желанием общаться с президентом РФ. Мальчик Вадим не ожидал такого внимания к своей персоне и спрятался от съёмочной группы и толпы посетителей.

– Как тебя зовут? Скажи мне из-под одеяла, – спрашивает Путин.

– Вадим, я тебе телефон не дам. Останешься без телефона два дня, – грозит Вадиму мама.

– Ну, ладно. Пускай поиграет. А ты во что играешь на телефоне? Какие у тебя игры?

– Minecraft.

Неловкая сцена, конечно, тут же разлетелась по социальным сетям. Пользователи Twitter не смогли пройти мимо.

Кстати, застенчивый мальчик Вадим получил от президента в подарок игрушечный вертолет, о котором ребенок, по словам его мамы, давно мечтал. Мальчик всё же вылез из-под одеяла и поблагодарил Путина, уточняет "Газета.RU".

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Метки: Видео   Политика   Путин   Юмор   дети   интересное   фото   
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41  комментарий
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186
Феличита 2 часа назад
обычная детская реакция на множество людей
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3k
Александр Едигаров 8 минут назад
Здоровья и сил мальчику!
Дай Бог победит рак это страшно.
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35k
koleos72 13 минут назад
Этот Вадик, лет через пятьдесят, будет рассказывать пионерам как лихо общался с дядей Вовой!
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339
Александр 14 минут назад
Я тоже пишу этот текст изпод одеяла, а мальчику скорейшего выздоровления!
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7k
Progressor 18 минут назад
Автор, а ведь ты кусок кокса после высера Зеленым. Ну понятно что пацан растерялся - не каждый день к тебе приходит Президент. Но ты ж выбрал рыгания исключительно педерастические, что, родным поперло? Или ципсоидам методичку сменили?
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6k
мемфрид 22 минуты назад
Пусть и пиар, но всё равно- поступок хороший, добрый.
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Комментарий удален
−4
5k
satra Полчаса назад
Я бы ещё один момент поднял бы.
Пацан в больнице в платочке с вполне определенным диагнозом.

Что бы там не говорили, но имхо надо быть сильно стойким, что бы к нему прийти. Особенно зная, как Президент относится к детям.

И что может ему потом прилететь, при некотором развитие событий у мальчика.

Но Владимир Владимирович пошёл в онкологию.

Так что думайте сами.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
3k
RaiJu 37 минут назад
Он же ребенок, просто не знает как реагировать.
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62k
pynh 50 минут назад
Поглядел я фотки пацана. Уверен что не о вертолете он мечтает.
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−44
. 54 минуты назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
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652
BENDER Час назад
Все мы хотим как как этот пацан
Прятатся когда нас [мат]
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7k
Станислав Час назад
Я так понимаю автор специально выбирал самые негативные комментарии.
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−44
. Час назад
С улыбочкой поведал детям Дед - о попе из резины!

-Мечтало шизанутое ху/ йло о завоевании Украины" ...
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−4
13k
Павел Час назад
Крыса спецом вытащил комменты соевых мальчиков?
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−44
. Час назад
Глядя на путина пристально,
внимательно слушая бред,
сложно ответить искренне:
"Он - идиот или нет?"
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−4
585
ruslan d Час назад
Ха , забавно
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12k
Григорий Бабкин Час назад
"Игрушечный вертолёт". Стыдно!!! Мог бы и настоящий подарить. У самого вон яхта какая. Самому Ротшильду на прокат сдал, а тут... Фу, фу, фу!!!
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6k
Smolny 2 часа назад
Комментарий некоего Nian пахнет протухшими широкими турецкими портками: ну при чём тут его набор слов, какая дискредитация, какие в палате вооружённые силы?!
Эпидемия люэса на окраине видимо ещё и мышление предельно упрощает, заменяя фетишами и фразеологизмами на заданную тему.
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64k
doker 2 часа назад
Спасибо. Я слишком стар, но помню:
"Устами младенца глаголет истина".
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