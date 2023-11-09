Мальчик Вадим, спрятавшийся от Путина, стал героем Twitter

Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. После осмотра оборудования президент навестил палаты реабилитации и лечебной терапии, где пообщался с пациентами центра и их родителями. Но не все горели желанием общаться с президентом РФ. Мальчик Вадим не ожидал такого внимания к своей персоне и спрятался от съёмочной группы и толпы посетителей.

– Как тебя зовут? Скажи мне из-под одеяла, – спрашивает Путин. – Вадим, я тебе телефон не дам. Останешься без телефона два дня, – грозит Вадиму мама. – Ну, ладно. Пускай поиграет. А ты во что играешь на телефоне? Какие у тебя игры? – Minecraft.