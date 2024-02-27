Убийство в подвале: страшная история Сильвии Лайкенс

Когда в сентябре 1965 года семью навестил священник, то Гертруда пожаловалась ему на проблемы с детьми и заявила, что главным злом в её доме была Сильвия. Она говорила, что подросток прогуливает школу и занимается проституцией. Священник, видевший Сильвию до этого в церкви, не поверил и захотел поговорить с ней лично, но Баничевски предложила ему лучше пообщаться с Дженни. Младшая Лайкенс была до такой степени запугана и затравлена, что механически подтвердила все слова "няни".

Во время очередных побоев Баничевски как-то раз приказала Дженни, чтобы та также начала издеваться над сестрой. Когда рыдающая девочка отказалась бить сестру, то Гертруда просто ударила её с такой силой, что та была вынуждена подчиниться. Позже она сказала, что старалась не причинить боли сестре и наносить удары максимально безболезненно.

Когда старшая сестра девочек Диана попыталась в начале октябра зайти в дом, где жили её сёстры, то Гертруда просто не пустила ей на порог. Когда, уже незадолго до гибели Сильвии, Диана случайно встретила Дженни на улице, то та просто отошла от неё, прошептав: "я не могу с тобой говорить, у меня будут проблемы".