Несчастная дочь Марины Цветаевой

В 1912 году пара поженилась и тогда же на свет появилась их дочь Ариадна. Близкие нежно звали её Аля и она оказалась именно той, кто мог родиться в семье творческих людей - вела дневники, с самых ранних лет писала стихи, аргументированно и неглупо высказывала свою точку зрения по многим вопросам. Марина души не чаяла в дочери.

Такая удача с первенцем привела к тому, что Марина уверовала: все дети, рождённые в её союзе с Сергеем будут уникальными. В 1917 году на свет появилась вторая дочь - Ирина. И... Это было разочарование. В отличие от талантливой сестры Ирина была просто обычным ребёнком, которого Марина считала недоразвитым. Настолько, что просто игнорировала её.

Она даже не рассказывала гостям о существовании Ирины. Вера Звягинцева, поэтесса, рассказывала, что как-то раз осталась у Эфронов на ночь и лишь к рассвету заметила, что в кресле лежит младенец, заваленный кучей тряпок.

И если Ариадну Марина растила практически как вундеркинда, то Ириной она практически не занималась.