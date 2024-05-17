14 неудачников, который навсегда запомнили один день из жизни

У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)

Неудачники, день которых начался с провала

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