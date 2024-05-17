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14 неудачников, который навсегда запомнили один день из жизни

14 неудачников, который навсегда запомнили один день из жизни

Автор:
17 мая 2024 15:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе-неудачники   неудачники   неудачный день   провал   фото   
2991
15

Порой неудачи случаются с каждым из нас. Хорошо, если приходиться отделаться лёгким испугом, но иногда ситуации бывают очень неприятными. В этом посте собраны фотодоказательства того, что у людей был плохой день.

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Метки: Прикол   горе-неудачники   неудачники   неудачный день   провал   фото   
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20  комментариев
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964
Macht 59 минут назад
Комментарий к фото
10. "Забыл, что на улицу вынесли вещи и просверлил"

Несколько раз прочитал, но смысл фразы не понял.
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vasilykopkov Полчаса назад
10. "Забыл, что на улицу вынесли вещи и просверлил"
?????
Пояснительную бригаду - в студию.
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Комментарий к фото
Шкаф упал?
Всё правильно, он просто обязательно должен был упасть. Какой-то придурок прикрутил его через заднюю стенку.
А она сделана из мягкого МДФ (он же оргалит). При этом задняя стенка часто никак не закреплена к шкафу, просто вставлена в пазы. Под тяжестью шкафа и посуды, края МДФ отогнулись и вышли из пазов.
Необходимо использовать только специальные крепления, которые всегда идут в комплекте.
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1k
Андрей Еделькин 57 минут назад
Работал на мебельной фабрике. У коллеги не было двух пальцев, один полностью другой половины. Про себя он говорил что наверное родился в опилках, с младых лет строгал дерево. Дома были станки. Отпилил он их в один день с разницей в год, на Троицу. Говорит решил поработать на троицу отпилил один, на следующий год опять, решил поработать... Если кто подумал что не трезвый, нет он практически не пил. Теперь на Троицу не делает вообще ни чего!
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9k
perekrestok Час назад
Хочется посмотреть на газонокосилку, которая может отрезать палец. Там ножи всегда движутся параллельно земле. Тут скорее всего лед откалывали на стоянке и палец рубанули.
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20k
speaktr-st Час назад
Комментарий к фото
В ресторане пьют из пластика и из горлА? У нас даже в зачуханных кафе тебе откроют и нальют в стеклянный бокал. Ну если это не привокзальная рюмочная с названием "Ресторан", конечно.
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11k
Сол Гудман Час назад
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3k
Rom Час назад
Только последняя фотка отображает скромную неудачу, или неудачный денек... Остальное говно.
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8k
Invertor Час назад
Комментарий к фото
И причем тут вещи?
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8k
Invertor 2 часа назад
Комментарий к фото
Скорее потому, рукожоп.
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832
Шурман 2 часа назад
Автара Китайся ? 4. "Купила купальника, но на кассе забыли снять, придётся ехать ещё раз"
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Палец где?
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109
Наталья Тихонова Дмитрий 2 часа назад
Где то в траве
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1689 постов (1641 в горячем)

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