14 неудачников, который навсегда запомнили один день из жизни

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Порой неудачи случаются с каждым из нас. Хорошо, если приходиться отделаться лёгким испугом, но иногда ситуации бывают очень неприятными. В этом посте собраны фотодоказательства того, что у людей был плохой день.
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Несколько раз прочитал, но смысл фразы не понял.
?????
Пояснительную бригаду - в студию.
Всё правильно, он просто обязательно должен был упасть. Какой-то придурок прикрутил его через заднюю стенку.
А она сделана из мягкого МДФ (он же оргалит). При этом задняя стенка часто никак не закреплена к шкафу, просто вставлена в пазы. Под тяжестью шкафа и посуды, края МДФ отогнулись и вышли из пазов.
Необходимо использовать только специальные крепления, которые всегда идут в комплекте.
Ниже есть фото.