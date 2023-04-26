Провальные выходы знаменитостей в свет, которые сняли вездесущие папарацци

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Несмотря на то, что над образами звёзд обычно работают стилисты, они всё равно умудряются выглядеть нелепо. Даже самый продуманный образ может испортить ветер или случайно упавшая лямка. Перед вами провалы знаменитостей, которые стали достоянием общественности.
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