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Провальные выходы знаменитостей в свет, которые сняли вездесущие папарацци

Провальные выходы знаменитостей в свет, которые сняли вездесущие папарацци

Автор:
26 апреля 2023 06:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   звезды   знаменитости   опозорились   провал   фото   шоу бизнес   
2931
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Несмотря на то, что над образами звёзд обычно работают стилисты, они всё равно умудряются выглядеть нелепо. Даже самый продуманный образ может испортить ветер или случайно упавшая лямка. Перед вами провалы знаменитостей, которые стали достоянием общественности.

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Метки: Прикол   звезды   знаменитости   опозорились   провал   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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19k
Карлсончек 41 минуту назад
Случайности в этом совсем не случайны, а сделаны для привлечения внимания к своей персоне.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
жирные пиндоские свиньи
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Спелая кукурузинка

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