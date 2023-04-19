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15 людей, которых ждал провал там, где они этого вообще не ожидали

15 людей, которых ждал провал там, где они этого вообще не ожидали

Автор:
19 апреля 2023 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   неудачники   неудачный день   прикоол   провалы   фото   
2972
16

К неудачам подготовиться довольно сложно. Как говорят, знал бы, соломку подстелил. Однако провалы случают с нами в самый неожиданный момент. Перед вами 15 людей, у которых был плохой день.

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А какой у вас был самый большой провал в жизни, которым и делиться-то стыдно?

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Метки: Прикол   неудачники   неудачный день   прикоол   провалы   фото   
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7  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
В каком таком? Фотик как фотик. Разбит только фильтр
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19k
speaktr-st Полчаса назад
2, 4, 5, 6, 7, 11, 14 - это тупые рукожопы, а не стечение обстоятельств непреодолимой силы.
Итого половина фото - это не неожиданность, а вполне ожидаемый результат.
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59k
Александр 37 минут назад
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4k
avix 41 минуту назад
Был на месте чувака, у которого тачку угнать пытались. Честно, я больше радость испытывал, так как любимая машина со мной и мой дополнительный иммобилайзер таки полностью оправдал своё существование. Ремонт замка и проводки это не сравнимо по проблемам, если машину таки угонят.
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9k
au3 45 минут назад
Рубрика "хроники тупых баранов"
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6k
Дмитрий 2 часа назад
С уазиком что не так? Был, какой там? Чёрный. Стал белым! Покрашено ровно. Ни где ни чего не пропущено....
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59k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
"какой-то рукожоп криво поставил обед в микроволновку и он перевернулся" - так правильнее
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