15 людей, которых ждал провал там, где они этого вообще не ожидали

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К неудачам подготовиться довольно сложно. Как говорят, знал бы, соломку подстелил. Однако провалы случают с нами в самый неожиданный момент. Перед вами 15 людей, у которых был плохой день.
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А какой у вас был самый большой провал в жизни, которым и делиться-то стыдно?
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Метки: Прикол неудачники неудачный день прикоол провалы фото
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Итого половина фото - это не неожиданность, а вполне ожидаемый результат.