Неудачники, у которых каждый день - новая беда

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Неудачные дни бывают у всех. Герои нашей подборки явно где-то перешли дорогу чёрному котику, потому что с ними случилась реальная беда.
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6. "Парень случайно уронил нож мне на ногу и перерезал сухожилие. Мне пришлось сделать операцию"
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