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Неудачники, у которых каждый день - новая беда

Неудачники, у которых каждый день - новая беда

Автор:
26 сентября 2023 16:52
Сообщество : Юмор
Метки: не повезло   неудачники   неудачники года   провал   фото   фото неудачников   
1126
15

Неудачные дни бывают у всех. Герои нашей подборки явно где-то перешли дорогу чёрному котику, потому что с ними случилась реальная беда.

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Метки: не повезло   неудачники   неудачники года   провал   фото   фото неудачников   
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