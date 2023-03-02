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Неудачники, день которых начался с провала

Неудачники, день которых начался с провала

Автор:
02 марта 2023 07:31
Метки: Прикол   забавно   неудача   неудачники   провал   фото   черный день   
1625
15

Иногда всё валится из рук. Кажется, что все чёрные кошки мира перебежали дорогу - и поток неудач никогда не закончится. Именно в такой ситуации оказались герои нашей подборки.

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А что вы делаете, если понимаете, что наступил тот самый неудачный день?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   неудача   неудачники   провал   фото   черный день   
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37k
Александр 2 часа назад
Теперь это так называется?
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3k
poбт 53 минуты назад
одно понять не могу
нахрена этому говну стеклянный задник?
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Спелая кукурузинка

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