Неудачники, день которых начался с провала

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Иногда всё валится из рук. Кажется, что все чёрные кошки мира перебежали дорогу - и поток неудач никогда не закончится. Именно в такой ситуации оказались герои нашей подборки.
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А что вы делаете, если понимаете, что наступил тот самый неудачный день?
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Метки: Прикол забавно неудача неудачники провал фото черный день
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