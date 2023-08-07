У этих людей был плохой день

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Если вы думаете, что плохая полоса настигает только вас, то посмотрите на фото от пользователей, которые поделились своими неудачами. Может, встали не с той ноги или чёрная кошка перешла дорогу?
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Не переживай, сейчас так модно.
Ну да. И глазомер у тебя недоразвит, чтобы не увидеть, что дверь явно мала.
9. "Обнаружил это только после того, как выпил кофе"
Ничего страшного - она прошла термообработку.
11. "Меня топят в течение недели"
И поэтому ты просто смотришь и ничего не делаешь для этого, уже целую неделю. Идиот.
13. "Дозатор для мыла меня подставил. Вот так я вышел из туалета в офисе..."
Штаны и до этого были не лучшего вида