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У этих людей был плохой день

У этих людей был плохой день

Автор:
07 августа 2023 18:59
Сообщество : Юмор
Метки: неудачники   неудачный день   плохой день   ужасно   фото   черная полоса   
2158
16

Если вы думаете, что плохая полоса настигает только вас, то посмотрите на фото от пользователей, которые поделились своими неудачами. Может, встали не с той ноги или чёрная кошка перешла дорогу?

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Метки: неудачники   неудачный день   плохой день   ужасно   фото   черная полоса   
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11  комментариев
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7k
Allmaster Час назад
Тупое американское горе...
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51k
Мойша 18 минут назад
Комментарий к фото
Кофей с мясом...
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2k
STRiX Полчаса назад
Комментарий к фото
И все что ты сделал поставил ведерко? Молодец, продолжай страдать...
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5k
Трям Полчаса назад
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Ага, ага...

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4k
Григорий 47 минут назад
странно он задул свечу однако.
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873
алексей светов 57 минут назад
На 1 дедуля счастлив,у него теперь 2 любимыx рубашки
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383
София Час назад
"Дозатор для мыла меня подставил".
Не переживай, сейчас так модно.
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1k
liveevil Час назад
5. "Я только что узнал, что двери бывают разных размеров"
Ну да. И глазомер у тебя недоразвит, чтобы не увидеть, что дверь явно мала.
9. "Обнаружил это только после того, как выпил кофе"
Ничего страшного - она прошла термообработку.
11. "Меня топят в течение недели"
И поэтому ты просто смотришь и ничего не делаешь для этого, уже целую неделю. Идиот.
13. "Дозатор для мыла меня подставил. Вот так я вышел из туалета в офисе..."
Штаны и до этого были не лучшего вида
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5k
Дмитрий Час назад
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конечно свечу
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
4. Природа беспощадна. Хозяин машины должен быть счастлив, ведь он мог быть в машине.
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16k
Patmaz 2 часа назад
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BMW не жалко.
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