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100-летний мужчина раскрыл свой особый "алкогольный" секрет долголетия

100-летний мужчина раскрыл свой особый "алкогольный" секрет долголетия

Автор:
25 мая 2024 11:34
Сообщество : Жизнь
Метки: 100-летний мужчина   Жизнь   Секрет долголетия   Юджин Руссо   алкоголь   воразст   фото   
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Юджин Руссо любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, а также ест много овощей и фруктов. Однако главный его секрет заключается в другом.

100-летний ветеран Второй мировой войны Юджин Руссо из США раскрыл секреты своего долголетия. Среди них он назвал отказ от сахара и соли, а также ежедневную рюмку водки.


Пенсионер из Нью-Йорка уверен, что дожить до такого солидного возраста ему помог здоровый образ жизни. Он любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, а также ест много овощей и фруктов. С 70 лет он перестал добавлять в еду сахар и соль, что, по его словам, позволяет ему обходиться без большого количества таблеток. У Руссо здоровые зубы и не выпадают волосы. Долгое время он занимался бодибилдингом.


У Руссо нет своей семьи, и с 2013 года он живет с племянником Натом Галасси и его женой Ольгой в американском штате Джорджия. 85-летние муж и жена любят и уважают его, ласково называя "дядя Ю". Все трое живут в доме в стиле ранчо с четырьмя спальнями и огромной кухней.

Ольга считает, что секрет долголетия Руссо заключается в его самоуверенности и вечном желании побеждать. Она добавляет, что на хорошее состояние мужчины также влияет алкоголь: он выпивает по рюмке водки в день и любит вино на ужин.

Издание отмечает, что Руссо отправился на войну, когда ему было 19 лет. В качестве солдата он пересекал Ла-Манш и проходил маршем под Эйфелевой башней. МУжчина до сих пор помнит батарейный огонь, под которым на его глазах пали семь его сослуживцев и то как его случайно ранил американский солдат.

"Я выходил из наркоза, когда врач вложил мне в руку пулю в качестве сувенира", — рассказал ветеран войны.

После возвращения из госпиталя, он стал работать строителем.


Руссо часто посещает библиотеку и любит проводить время с детьми и внуками своего племянника и его жены. Он также является религиозным католиком.

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Метки: 100-летний мужчина   Жизнь   Секрет долголетия   Юджин Руссо   алкоголь   воразст   фото   
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8  комментариев
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149k
parallax 2 часа назад
Читая о столетних стариках, узнаёшь, что у каждого из них есть свой секрет долголетия.
Причём он у всех разный.
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1k
Тимур 40 минут назад
Самый главный вопрос, нахрена столько лет жить? Полжизни ты старый, романтика в прошлом и прочие приключения уже не под силу м не вызывают восторга.
60-70 лет и хватит, а то вонять и быть обузой детям, нет уж.
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12k
BarOb 51 минуту назад
Руссо туристо облико морале
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278
Александр Час назад
Самый главный его секрет:"у Руссо нет своей семьи, и с 2013 года он живет с племянником......"
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14k
Copycat 2 часа назад
всё яд и всё лекарство - вопрос в дозировке
как говорил Парацельс

почему бы и алкоголю не идти на пользу человеку если он выверил для себя подходящую дозу и она соответствует его физиологическим особенностям организма

но стоит помнить что алкоголь должен быть качественный
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646
Игорь 2 часа назад
Ну вот, а Мясников запрещает потреблять алкоголь в преклонном возрасте. Да и не только он... оказывается умеренное потребление не вредно, а даже полезно...
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3462 поста (3159 в горячем)

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