100-летний мужчина раскрыл свой особый "алкогольный" секрет долголетия

Юджин Руссо любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, а также ест много овощей и фруктов. Однако главный его секрет заключается в другом.
100-летний ветеран Второй мировой войны Юджин Руссо из США раскрыл секреты своего долголетия. Среди них он назвал отказ от сахара и соли, а также ежедневную рюмку водки.
Пенсионер из Нью-Йорка уверен, что дожить до такого солидного возраста ему помог здоровый образ жизни. Он любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, а также ест много овощей и фруктов. С 70 лет он перестал добавлять в еду сахар и соль, что, по его словам, позволяет ему обходиться без большого количества таблеток. У Руссо здоровые зубы и не выпадают волосы. Долгое время он занимался бодибилдингом.
У Руссо нет своей семьи, и с 2013 года он живет с племянником Натом Галасси и его женой Ольгой в американском штате Джорджия. 85-летние муж и жена любят и уважают его, ласково называя "дядя Ю". Все трое живут в доме в стиле ранчо с четырьмя спальнями и огромной кухней.
Ольга считает, что секрет долголетия Руссо заключается в его самоуверенности и вечном желании побеждать. Она добавляет, что на хорошее состояние мужчины также влияет алкоголь: он выпивает по рюмке водки в день и любит вино на ужин.
Издание отмечает, что Руссо отправился на войну, когда ему было 19 лет. В качестве солдата он пересекал Ла-Манш и проходил маршем под Эйфелевой башней. МУжчина до сих пор помнит батарейный огонь, под которым на его глазах пали семь его сослуживцев и то как его случайно ранил американский солдат.
"Я выходил из наркоза, когда врач вложил мне в руку пулю в качестве сувенира", — рассказал ветеран войны.
После возвращения из госпиталя, он стал работать строителем.
Руссо часто посещает библиотеку и любит проводить время с детьми и внуками своего племянника и его жены. Он также является религиозным католиком.
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Причём он у всех разный.
60-70 лет и хватит, а то вонять и быть обузой детям, нет уж.
как говорил Парацельс
почему бы и алкоголю не идти на пользу человеку если он выверил для себя подходящую дозу и она соответствует его физиологическим особенностям организма
но стоит помнить что алкоголь должен быть качественный