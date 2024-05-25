100-летний мужчина раскрыл свой особый "алкогольный" секрет долголетия

100-летний ветеран Второй мировой войны Юджин Руссо из США раскрыл секреты своего долголетия. Среди них он назвал отказ от сахара и соли, а также ежедневную рюмку водки.

Пенсионер из Нью-Йорка уверен, что дожить до такого солидного возраста ему помог здоровый образ жизни. Он любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, а также ест много овощей и фруктов. С 70 лет он перестал добавлять в еду сахар и соль, что, по его словам, позволяет ему обходиться без большого количества таблеток. У Руссо здоровые зубы и не выпадают волосы. Долгое время он занимался бодибилдингом.

У Руссо нет своей семьи, и с 2013 года он живет с племянником Натом Галасси и его женой Ольгой в американском штате Джорджия. 85-летние муж и жена любят и уважают его, ласково называя "дядя Ю". Все трое живут в доме в стиле ранчо с четырьмя спальнями и огромной кухней.