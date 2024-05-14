«Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

Позже выяснилось, что боевая продавщица работает в магазине уже 4 года. Всё это время ругается с коллегами, на неё даже писали коллективную жалобу.

Но руководство её не увольняет из-за того, что она «хороший продавец». А зачинщик драки и вовсе говорит, что не виновата - ушлая коллега её спровоцировала. И советует побитой оппонентке «полечить психику».