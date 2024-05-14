«Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

Женщин растащили, но одной из них здорово досталось.
Продавщица мебельного магазина в питерском ТЦ попала под тяжёлую и беспощадную руку коллеги. Та долго общалась и обхаживала покупателя, он уже приготовился сделать покупку, но в последний момент переметнулся в соседний отдел и приобрёл мебель у другого консультанта.
Позже женщины устроили разборки. По словам очевидца:
Продавец одной секции мебельного центра избивала продавца соседней секции.
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Позже выяснилось, что боевая продавщица работает в магазине уже 4 года. Всё это время ругается с коллегами, на неё даже писали коллективную жалобу.
Но руководство её не увольняет из-за того, что она «хороший продавец». А зачинщик драки и вовсе говорит, что не виновата - ушлая коллега её спровоцировала. И советует побитой оппонентке «полечить психику».
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