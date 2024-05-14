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«Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

«Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

Автор:
14 мая 2024 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   ТЦ   драка   магазин   продавщица   
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Женщин растащили, но одной из них здорово досталось.

Продавщица мебельного магазина в питерском ТЦ попала под тяжёлую и беспощадную руку коллеги. Та долго общалась и обхаживала покупателя, он уже приготовился сделать покупку, но в последний момент переметнулся в соседний отдел и приобрёл мебель у другого консультанта.

Позже женщины устроили разборки. По словам очевидца:

Продавец одной секции мебельного центра избивала продавца соседней секции.

Позже выяснилось, что боевая продавщица работает в магазине уже 4 года. Всё это время ругается с коллегами, на неё даже писали коллективную жалобу.

Но руководство её не увольняет из-за того, что она «хороший продавец». А зачинщик драки и вовсе говорит, что не виновата - ушлая коллега её спровоцировала. И советует побитой оппонентке «полечить психику».

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   ТЦ   драка   магазин   продавщица   
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2  комментария
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Serg2001 50 минут назад
Звериный оскал капитализма... недобросовестная конкуренция и всё такое...)
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2k
Bobbus 43 минуты назад
2 хабалки обсуждают видео, где дерутся другие хабалки
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August
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