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Глава IBA Кремлев наградил денежными премиями дагестанцев, помогавших спасать пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге

Глава IBA Кремлев наградил денежными премиями дагестанцев, помогавших спасать пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге

Автор:
13 мая 2024 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Умар Кремлев   автобус   герои   денежные премии   мойка   спасение людей   
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Три героя получили по три миллиона рублей.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отблагодарил трех уроженцев Дагестана, вручив им по три миллиона рублей каждому. Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов в тот день ехали на вечернюю молитву, когда увидели трагедию - пассажирский автобус проломил ограждение и упал в реку Мойка. Дагестанцы, не раздумывая, бросились в воду для спасения пассажиров.


Их самоотверженность высоко оценил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Вручая денежные премии, он заметил, что "такой подвиг точно достоин уважения".


Ранее поступок Идриса Хаджиева и Шахбана Джабраилова заметил депутат Госдумы Султан Хамзаев.


Напомним, 10 мая автобус с пассажирам пробил ограждение реки Мойка на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду. Из 8 находившихся в салоне пассажиров лишь одному удалось выжить. Остался живым и водитель автобуса, который утверждает, что в транспорте отказали тормоза. Сейчас он находится под арестом (пробудет в СИЗО 2 месяца до суда), следствие продолжается.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   Умар Кремлев   автобус   герои   денежные премии   мойка   спасение людей   
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11  комментариев
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Повторение истории с Крокусом.
Спасали разные люди, но слава и награды - русских как то забывают.
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6k
Руслан 14 минут назад
Ну а кто виноват, что дагестанцам, которые, конечно, молодцы, по 3 миллиона, а Яну - грамоту, как тому дворнику?
Нет у нас в стране богатых коммерсов, которые могут поддержать финансово Яна? Потом удивляемся, почему да почему? А потому, что у кавказцев - сплоченность и солидарность, а у нас - моя хата с краю
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2k
MrMopnex 17 минут назад
Очередной бал лицемерия. Я не умаляю поступок этих ребят, но русского почему благополучно не наградили?
А этих "заметили" Умар и Султан.
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3k
Константин Полчаса назад
Первым был русский капитан Ян Карасев.
Даги "спасли" только своего единоверца - водителя-убийцу Рахматшоха Курбонова.

Кстати, немного про "бедного" водителя, которого "заставляли" много работать - российское гражданство он купил два года назад. И только в этом году фиктивно зарегистрировал у себя 10 своих соплеменников, которые разумеется не жили по месту регистрации а жили где по кайфу. Ему было буквально плевать на законы РФ, которые он постоянно нарушал. Так, в июне 2022 года он на своей "пятнашке" совершил ДТП и скрылся, но по странному стечению обстоятельств не был лишен прав. Штраф за это ДТП он так же не оплатил.
На суде этому гражданину РФ понадобился переводчик. Этническая таджикская ОПГ (диаспора) так же предоставила ему двух адвокатов.
А убил он 7 русских людей - профессора кафедры экологии и производственной безопасности ВОЕНМЕХа, преподавателя СПбГУ, предпринимателя, у которого работало десяток человек, мать с дочерью, рабочего и психолога.
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0
Жопка шмеля 38 минут назад
Так не спасли же никого, пожилой мужчина сам выбрался….
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34
Sssserega 40 минут назад
А дворнику спасшему из пожара только метлу новую подарили!
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13k
Rus77 Час назад
ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ - ЕГО КОРАБЛЬ СПАС ЛЮДЕЙ В МОЙКЕ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ АВТОБУСА: ЯН КАРАСЁВ БУДЕТ НАГРАЖДЁН
Капитан Ян Карасёв стал одним из тех, кто тут же направил свой корабль к автобусу, упавшему в Мойку. Благодаря чему люди из салона смогли перебраться на борт. Бастрыкин поручил проработать вопрос о награждении капитана.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отдал поручение рассмотреть вопрос о награждении Яна Карасёва - это капитан судна, который до прибытия экстренных служб начал эвакуацию пассажиров, находившихся в автобусе, упавшем с моста в Мойку в Петербурге.

В спасении утопавших участвовали несколько человек. Ранее упоминалось об уроженцах нашего Дагестана и соседнего Узбекистана - это Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Однако именно судно Яна Карасёва дало возможность быстро вытащить людей в безопасное место.

Как подчеркнули в СКР, на судно Карасёва в первые же секунды смогли перебраться несколько человек из автобуса. Пока следователи руководствуются информацией из социальных медиа. Не исключено, что тех, кто помогал людям спастись, окажется больше. Сбор сведений продолжается.

Яна Карасёва ранее, действительно, нашли журналисты. Капитан прогулочного судна рассказал, что автобус упал в воду на глазах у команды - на глазах у туристов, которых вёз корабль:

Теплоходы начали кидать спасательные круги и все, что можно было кинуть, чтобы люди остались на плаву, - отметил Ян.

То есть капитан подтверждает, что помочь пытались и другие. Кстати, первым из автобуса смогли вытащить водителя - уроженца Таджикистана, которого, как настаивают источники, заставили выйти в рейс ранним утром, несмотря на то, что вечернюю смену он закончил после двух ночи. Далее подняли пассажира Александра Твериднева, который рассказывает, что старался не отпускать руку супруги, они вместе ехали в автобусе. Но... пока неясно, что с ней стало.
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13k
geminisf Час назад
Вроде же национальности нельзя указывать. Или это другое?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2076 постов (2065 в горячем)

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