Глава IBA Кремлев наградил денежными премиями дагестанцев, помогавших спасать пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге

Напомним, 10 мая автобус с пассажирам пробил ограждение реки Мойка на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду. Из 8 находившихся в салоне пассажиров лишь одному удалось выжить. Остался живым и водитель автобуса, который утверждает, что в транспорте отказали тормоза. Сейчас он находится под арестом (пробудет в СИЗО 2 месяца до суда), следствие продолжается.