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14 переписок в рабочем чате, за которые коллегам порой стыдно

14 переписок в рабочем чате, за которые коллегам порой стыдно

Автор:
16 мая 2024 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   коллеги   на работе   переписки   рабочий чат   с коллегами   смс   чат с коллегами   
3572
15

В каждом коллективе есть рабочий чат. Там не всегда обсуждаются исключительно вопросы официальные, иногда в ход идут мемы и шутки. Перед вами обсуждения коллег, которые знакомы многим из нас.

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Метки: Прикол   коллеги   на работе   переписки   рабочий чат   с коллегами   смс   чат с коллегами   
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3  комментария
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62k
dima423 39 минут назад
Комментарий к фото
Наверно кто то вчера перебухал, вот подлечился...)
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4k
RaiJu Полчаса назад
Очень странно видеть людей, которые работают на нелюбимой работе. Я свою работу просто обожаю.
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266
golubtcov31@mail.ru Час назад
Кирпичи тяжелы!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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