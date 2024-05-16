14 переписок в рабочем чате, за которые коллегам порой стыдно

Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине

СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха

"Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы

СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас

СМС-переписки, которые веселят своей неожиданностью

СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди