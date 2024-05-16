14 переписок в рабочем чате, за которые коллегам порой стыдно

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В каждом коллективе есть рабочий чат. Там не всегда обсуждаются исключительно вопросы официальные, иногда в ход идут мемы и шутки. Перед вами обсуждения коллег, которые знакомы многим из нас.
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