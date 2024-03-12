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14 нелепых сообщений, которые могли написать только родственники

14 нелепых сообщений, которые могли написать только родственники

Автор:
12 марта 2024 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   общение   переписки   родственники   смешно   смс   смс от мамы   
2039
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Общение с родственниками порой бывает непредсказуемым. Герои нашей подборки опубликовали переписки, которые забавляют и вызывают много вопросов, но знакомы практически всем.

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Метки: Прикол   общение   переписки   родственники   смешно   смс   смс от мамы   
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2  комментария
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Юр21 Час назад
Вот это совсем нихера не смешно, тогда надо не плакать что в школе теперь одни Джамшуты, а смеяться.
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