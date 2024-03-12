14 нелепых сообщений, которые могли написать только родственники

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Общение с родственниками порой бывает непредсказуемым. Герои нашей подборки опубликовали переписки, которые забавляют и вызывают много вопросов, но знакомы практически всем.
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