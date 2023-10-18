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СМС-переписки, которые веселят своей неожиданностью

СМС-переписки, которые веселят своей неожиданностью

Автор:
18 октября 2023 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   диалоги   переписки   смс   смс переписки   смс сообщения   
2712
17

Смешные переписки могут быть источником бесконечных шуток. От неловких автокоррекций, которые превращают обычный диалог в каламбур, до виртуозных шуток между друзьями. Мы собрали примеры общения, которые можно в книге анекдотов печатать.

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Метки: Мемы   Прикол   диалоги   переписки   смс   смс переписки   смс сообщения   
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5  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Старьё старьём. Совсем обленились...
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5k
Наталья 2 минуты назад
Комментарий к фото
В слове людей две ошибки
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4k
solovei7 22 минуты назад
То есть, как это нет поезда Кукушка? Ээх, молодежь))
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7k
perekrestok 36 минут назад
Капец мужику. Так напрямую скзать что его девушка страшная и глупая. Спалился на ровном месте.
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34k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Девушка говорит своему молодому человеку:
- Bстречаемся в 7 вечера, там же. И если кто-то из нас опоздает...
Парень:
- То я подожду!
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