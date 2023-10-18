СМС-переписки, которые веселят своей неожиданностью

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Смешные переписки могут быть источником бесконечных шуток. От неловких автокоррекций, которые превращают обычный диалог в каламбур, до виртуозных шуток между друзьями. Мы собрали примеры общения, которые можно в книге анекдотов печатать.
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Девушка говорит своему молодому человеку:
- Bстречаемся в 7 вечера, там же. И если кто-то из нас опоздает...
Парень:
- То я подожду!