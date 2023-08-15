СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди

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Общение с родственниками не всегда приносит массу удовольствия. Порой что-то может пойти не так. И тогда на свет появляются странные и забавные диалоги, нелогичные и необычные послания.
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