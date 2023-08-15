СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди

Это Россия, детка

СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас

СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку

Прикольные и неожиданные СМС-переписки

СМС-переписки с неожиданным окончанием

СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха