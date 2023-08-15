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СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди

СМС-сообщения и диалоги с родственниками, от которых ничего хорошего не жди

Автор:
15 августа 2023 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   диалоги   мама пишет   переписки   родстенники   смс   смс от мамы   фото   
982
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Общение с родственниками не всегда приносит массу удовольствия. Порой что-то может пойти не так. И тогда на свет появляются странные и забавные диалоги, нелогичные и необычные послания.

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Метки: Прикол   диалоги   мама пишет   переписки   родстенники   смс   смс от мамы   фото   
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1  комментарий
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54k
dima423 Полчаса назад
Последнее чето не понял...так дедушку видеть не хотят?)
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