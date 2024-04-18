Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой

Кот отправился в незапланированное путешествие

Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но не учла пару нюансов

Происшествие на железнодорожных путях в котокафе в Осаке

Девушка сделала туннель для своего кота из коробки для телевизора

Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты"