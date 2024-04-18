Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой

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Общение с друзьями, коллегами и даже таксистами таит в себе множество нюансов. Порой обычная переписка может обернуться драмой или поводом для шуток на годы вперёд. Собрали в посте коллекцию скриншотов, которые нарочно не сочинишь.
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