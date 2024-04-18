FISHKINET
Сообщество Юмор 18736 постов • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой

Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой

Автор:
18 апреля 2024 18:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   идиоты   переписки   смс   фото   
1116
16

Общение с друзьями, коллегами и даже таксистами таит в себе множество нюансов. Порой обычная переписка может обернуться драмой или поводом для шуток на годы вперёд. Собрали в посте коллекцию скриншотов, которые нарочно не сочинишь.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   идиоты   переписки   смс   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Гомерчик 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей 22 минуты назад
Комментарий к фото
Сука, задолбали уже эти новоязы. Прочитал
"Как отвечать на подкасты." и завис...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1622 поста (1574 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72191



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут
Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#интересно#история#аварии#интересное#Россия#Автовсячина#Реакция#США
#фото#Юмор#Прикол#кот#ДТП#люди#кошка#фильм#Пёс#факты
#автомобили#автомир#в мире#собака#авто аварии#милота#забавно#подборка#кино#конфликт
Кот отправился в незапланированное путешествие Кот отправился в незапланированное путешествие Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но не учла пару нюансов Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но не учла пару нюансов Происшествие на железнодорожных путях в котокафе в Осаке Происшествие на железнодорожных путях в котокафе в Осаке Девушка сделала туннель для своего кота из коробки для телевизора Девушка сделала туннель для своего кота из коробки для телевизора Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты" Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты"

На что жалуетесь?

Вернуться