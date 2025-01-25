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Мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз и она скатилась в море

Мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз и она скатилась в море

Автор:
25 января 2025 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Видео   море   невнимательность   неудача   новости   фото   
2010
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Водитель понес серьезный материальный ущерб из-за своей невнимательности.

Инцидент произошел в районе Эймейдена, недалеко от Амстердама, Нидерланды.

Водитель припарковался после того, как подъехал к ряду мест прямо у порта. Он вышел из своего серебристого Nissan Micra, и в тот момент, когда он захлопнул дверь, машина начала катиться. К сожалению, он не оглянулся и ушел, направляясь ко входу кафе.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля в воду.

Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия около 14:30 в понедельник, 20 января, через несколько минут после того, как это произошло. Присутствовали как пожарная служба, так и полиция, а также несколько машин скорой помощи и даже вертолет.

Сначала были опасения, что могли пострадать люди, однако вскоре выяснилось, что никого внутри не было.

Автомобиль полностью погрузился в воду и был поднят специалистами, команда водолазов была на месте, чтобы помочь пожарным найти машину, а прохожие, как говорится, наблюдали за этим с удивлением.

Ожидается, что водитель, скорее всего, столкнется со значительными финансовыми убытками из-за того, что автомобильная страховка обычно не полностью покрывает этот тип аварий. Также очень дорого может стоить услуга подъема авто из воды.


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Метки: Авто   Видео   море   невнимательность   неудача   новости   фото   
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9  комментариев
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8k
Горожанин 5 часов назад
Моменто море, что значит по итальянски - моментально и в море.
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7k
TirAn Полчаса назад
теперь понятно зачем нужен ручник.
на амфибиях он не нужен
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9k
grigorenko vladislav Полчаса назад
"Я мечтала о морях и кораллах..."
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9k
Neo 2 часа назад
Главное сигналка на охрану встала, остальное неважно
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2k
Alexandr 4 часа назад
Странно что сигнализация не сработала.
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2k
DuckTales 4 часа назад
Досадно ...
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10k
Колорад 4 часа назад
Бульк!
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5
Шурман 4 часа назад
Эвакуация (буксир) из моря лодки или легкого корабля стоит от 5 штук евро а здесь еще и водолазы и кран и его хрень которая упала туда стоит в 2 раза меньше , а счет ему выставят там еще и зеленые какие нибудь подключатся .
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5
Шурман 2 часа назад
Сказал правду за эвакуацию и накидали минусов а про хлам я говорю ЛИЧНО что его машина ГОВНО !!!!!!!!
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Terracotka
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