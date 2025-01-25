Мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз и она скатилась в море

Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия около 14:30 в понедельник, 20 января, через несколько минут после того, как это произошло. Присутствовали как пожарная служба, так и полиция, а также несколько машин скорой помощи и даже вертолет.

Сначала были опасения, что могли пострадать люди, однако вскоре выяснилось, что никого внутри не было.

Автомобиль полностью погрузился в воду и был поднят специалистами, команда водолазов была на месте, чтобы помочь пожарным найти машину, а прохожие, как говорится, наблюдали за этим с удивлением.