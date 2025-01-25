Мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз и она скатилась в море

Водитель понес серьезный материальный ущерб из-за своей невнимательности.
Инцидент произошел в районе Эймейдена, недалеко от Амстердама, Нидерланды.
Водитель припарковался после того, как подъехал к ряду мест прямо у порта. Он вышел из своего серебристого Nissan Micra, и в тот момент, когда он захлопнул дверь, машина начала катиться. К сожалению, он не оглянулся и ушел, направляясь ко входу кафе.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля в воду.
Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия около 14:30 в понедельник, 20 января, через несколько минут после того, как это произошло. Присутствовали как пожарная служба, так и полиция, а также несколько машин скорой помощи и даже вертолет.
Сначала были опасения, что могли пострадать люди, однако вскоре выяснилось, что никого внутри не было.
Автомобиль полностью погрузился в воду и был поднят специалистами, команда водолазов была на месте, чтобы помочь пожарным найти машину, а прохожие, как говорится, наблюдали за этим с удивлением.
Ожидается, что водитель, скорее всего, столкнется со значительными финансовыми убытками из-за того, что автомобильная страховка обычно не полностью покрывает этот тип аварий. Также очень дорого может стоить услуга подъема авто из воды.
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на амфибиях он не нужен