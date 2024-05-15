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"Не пришел на работу, потому что бухнул": объяснительные на все случаи жизни

"Не пришел на работу, потому что бухнул": объяснительные на все случаи жизни

Автор:
15 мая 2024 14:14
Сообщество : Юмор
Метки: Объяснительная записка   забавно   записка   любопытно   объяснительная   фото   
2935
15

Порой объяснительные нужно писать даже после небольших проступков. В этом посте собраны разные варианты оправданий из-за опозданий и прогулок.

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А когда вы последний раз писали объяснительную?

Источник:

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Метки: Объяснительная записка   забавно   записка   любопытно   объяснительная   фото   
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16  комментариев
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
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странная дата...
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1k
Victor Chromov Полчаса назад
Причина моего опоздания на работу.
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1k
Лимонадный Джо 38 минут назад
Честно и прямолинейно. Остаётся только понять и простить.
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566
Александр Мамлеев 51 минуту назад
Баян, но все же:

Из объяснительной записки:

12.12 на складе №4 был разгружен ламинат "..." с большим количеством брака. Пачки были отсортированы мной и подписаны, хорошие пачки "Х", а плохие пачки "П". При возврате товара поставщику, начальник склада ошибочно посчитал, что "Х" означает "хуёвые", а "П" означает "[мат]", что в корне меняло ситуацию. Грузчики его поддержали и на возврат был отгружен качественный товар. Виновным в данном инциденте себя не признаю, услуги транспортной компании оплачивать отказываюсь.
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28k
Sheir 54 минуты назад
Одна девушка из офиса написала в объяснительной, что опоздала, потому что у БЦ сидел голодный щеночек, и ей пришлось купить контейнер и корм, чтобы покормить его. Думали троллит, а потом продавщица из магазина рядом подтвердила)
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20k
Голос Вселенной Час назад
Всегда вспоминаю именно вот эту объяснительную.
Помню. когда в первый раз ее читали с мужиками в офисе (все - бывшие вояки), ржали в голос просто....
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17k
Booka1a 2 часа назад
автор, а зачем даты фотошопить? думаешь, никто не узнает баяны?

первую объяснительную я лет 10 назад видел. и не надо фотошопить, если не умеешь
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62k
dima423 2 часа назад
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Уволен.
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
(С) Директор
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168
Макс dima423 Час назад
Это ИПэшник сам себе написал с утра :)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1680 постов (1633 в горячем)

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