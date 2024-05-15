"Не пришел на работу, потому что бухнул": объяснительные на все случаи жизни

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Порой объяснительные нужно писать даже после небольших проступков. В этом посте собраны разные варианты оправданий из-за опозданий и прогулок.
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А когда вы последний раз писали объяснительную?
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Из объяснительной записки:
12.12 на складе №4 был разгружен ламинат "..." с большим количеством брака. Пачки были отсортированы мной и подписаны, хорошие пачки "Х", а плохие пачки "П". При возврате товара поставщику, начальник склада ошибочно посчитал, что "Х" означает "хуёвые", а "П" означает "[мат]", что в корне меняло ситуацию. Грузчики его поддержали и на возврат был отгружен качественный товар. Виновным в данном инциденте себя не признаю, услуги транспортной компании оплачивать отказываюсь.
Помню. когда в первый раз ее читали с мужиками в офисе (все - бывшие вояки), ржали в голос просто....
Даже если придумано, все равно смешно, веселит... )))
первую объяснительную я лет 10 назад видел. и не надо фотошопить, если не умеешь