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Послания на купюрах, с помощью которых деньги с нами говорят

Послания на купюрах, с помощью которых деньги с нами говорят

Автор:
12 января 2024 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   записка   интересно   на деньгах   на купюре   надпись на деньгах   фото   
2233
14

Вот так стоишь в банкомате, снимаешь деньги, получаешь купюру - а на ней надпись. Люди оставляют послания и записки для прикола, порой пишут философские надписи. Перед вами неожиданные знаки судьбы на бумажках.

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А вам когда-нибудь попадались купюры с надписями?

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Метки: забавно   записка   интересно   на деньгах   на купюре   надпись на деньгах   фото   
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14  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
у меня сотка лежит: Я счастливая:) оставил на память
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17k
Андрей 16 минут назад
А в Таиланде за это тюрьма, оскорбление его королевского величества!
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766
MidMaster Полчаса назад
Наличка... да, помню, была актуальна до начала Ковида
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10k
Trenzel2003 38 минут назад
Мне кажется или это порча денег?
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364
ruslan d 47 минут назад
3 года не держал в руках налик ... Романтика ускользает от меня
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34k
Юрий Час назад
Купюры с надписями изымают из оборота. Такая купюра считается испорченной.
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4k
Харон 2 часа назад
И как ты в него заходишь?

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20k
Bill 2 часа назад
Кассир может не принять купюру с надписью. Если заметит.
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328
Trueman Bill 57 минут назад
Не является причиной для отказа.
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11k
hairov 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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