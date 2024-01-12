Послания на купюрах, с помощью которых деньги с нами говорят

2233
14
Вот так стоишь в банкомате, снимаешь деньги, получаешь купюру - а на ней надпись. Люди оставляют послания и записки для прикола, порой пишут философские надписи. Перед вами неожиданные знаки судьбы на бумажках.
×
×
А вам когда-нибудь попадались купюры с надписями?
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 эпичных мыслей в стиле "Вопрос дня"
- Сообщения, которые могли написать друг другу только родственники
- "Я же записалась - пустите сейчас, быстро!": ситуации, когда люди путают берега
- Что можно купить на блошином рынке
- Жвачкина, Кальян и Червонопискин: необычные фамилии, доставившие людям много неудобств
Новости партнёров
реклама
-какой я был идиот, ещё хвастался, что без налички живу.(((
.
Без обид. Не как оскорбление.
Но стоят не В, а У банкомата...