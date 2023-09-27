14 историй про то, что женщины готовы терпеть ради красоты

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Женщины хотят быть ухоженными, потому регулярно посещают салоны красоты, ходят на маникюры и окрашивания, а также стараются закупиться максимально эффективными средствами по уходу. Но не всегда истории про красоту простые и весёлые. Пользовательницы поделились, что они терпят ради прекрасного внешнего вида.
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11. А из внезапного: на телеведущую и модель Надежду Шанину из Казани во время похода в салон упало окно
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