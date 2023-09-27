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14 историй про то, что женщины готовы терпеть ради красоты

14 историй про то, что женщины готовы терпеть ради красоты

Автор:
27 сентября 2023 12:34
Сообщество : Истории
Метки: женщины   жертвы ради красоты   забавно   интересно   красота   любопытно   ради красоты   фото   
1474
16

Женщины хотят быть ухоженными, потому регулярно посещают салоны красоты, ходят на маникюры и окрашивания, а также стараются закупиться максимально эффективными средствами по уходу. Но не всегда истории про красоту простые и весёлые. Пользовательницы поделились, что они терпят ради прекрасного внешнего вида.

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Метки: женщины   жертвы ради красоты   забавно   интересно   красота   любопытно   ради красоты   фото   
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6  комментариев
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79
ruslan d 49 минут назад
Хорошо , когда люди следят за собой и не жалеют денег на красоту , это приятно с любой стороны . Парням конечно попроще в этом деле , раз в месяц в барбер и в принципе все , можно на маникюр , но это по желанию
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13k
Всё – приехали! 45 минут назад
По 12. Не факт. ...Возможен отёк ног (сердце, лишний вес, утомление и т.д.). Смешного не много.
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