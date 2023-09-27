14 историй про то, что женщины готовы терпеть ради красоты

Женщины хотят быть ухоженными, потому регулярно посещают салоны красоты, ходят на маникюры и окрашивания, а также стараются закупиться максимально эффективными средствами по уходу. Но не всегда истории про красоту простые и весёлые. Пользовательницы поделились, что они терпят ради прекрасного внешнего вида.