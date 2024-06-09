Как детский писатель Зоя Воскресенская оказалась секретным героем советской разведки

Зоя Воскресенская родилась в 1907 году в Тульской губернии в семье железнодорожного служащего. Когда Зое было 13 лет, её отец умер от туберкулёза. Чтобы помочь матери, она начала работать.

В 14 лет, благодаря протекции друга отца, она стала библиотекарем в 42-м батальоне ВЧК - Всероссийской чрезвычайной комисси по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

В 22 года Воскресенская вступила в ряды Иностранного отдела ОГПУ. Её первой заграничной командировкой стал Харбин, где она работала под прикрытием секретаря советского нефтяного синдиката «Союзнефть». Позже она выполняла миссии в Латвии, Эстонии, Австрии и Германии.