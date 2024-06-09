Как детский писатель Зоя Воскресенская оказалась секретным героем советской разведки

Зоя Воскресенская — имя, знакомое миллионам советских школьников по книгам о ярких героях революции. Однако у детской писательницы была и другая жизнь, о которой никто из ее читателей не догадывался. Большая часть её жизни была окутана тайной - Воскресенская была разведчиком, а затем работала в ГУЛАГе.
Зоя Воскресенская родилась в 1907 году в Тульской губернии в семье железнодорожного служащего. Когда Зое было 13 лет, её отец умер от туберкулёза. Чтобы помочь матери, она начала работать.
В 14 лет, благодаря протекции друга отца, она стала библиотекарем в 42-м батальоне ВЧК - Всероссийской чрезвычайной комисси по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
В 22 года Воскресенская вступила в ряды Иностранного отдела ОГПУ. Её первой заграничной командировкой стал Харбин, где она работала под прикрытием секретаря советского нефтяного синдиката «Союзнефть». Позже она выполняла миссии в Латвии, Эстонии, Австрии и Германии.
В Финляндии Воскресенская формально работала представителем «Интуриста».
Во время работы в Риге Воскресенская использовала легенду баронессы. Её внешность и манеры соответствовали выбранному образу и помогали ей в работе. Однако девушке пришлось носить перчатки, чтобы скрыть свои крупные руки.
В Вене и Берлине она совершенствовала языковые навыки и оттачивала манеры.
В Финляндии Зоя Воскресенская познакомилась с Борисом Рыбкиным, который работал под прикрытием консула. Но вскоре профессиональные отношения конфликты переросли в бурный роман, и они отправили в Центр шифровку с просьбой разрешить им пожениться. Москва дала добро.
Аналитическая работа и Великая Отечественная война
Перед началом Великой Отечественной войны Воскресенская вернулась в Москву и стала ведущим аналитиком разведки. Она собирала и анализировала данные о подготовке Германии к войне против СССР.
В июне 1941 года она посетила приём в немецком посольстве, где от ее внимательного взгляда не ускользнули светлые пятна на стенах. Они остались от недавно снятых картин. Затем она обнаружила упакованные чемоданы. После чего сделала вывод, что война начнётся в ближайшие недели. Что и подтвердилось.
В самом начале войны Воскресенская занималась организацией и переброской диверсионных групп и разведчиков на территорию врага.
Работа в Швеции
Однако руководство решила, что ее навыки можно использовать более эффективно. И вскоре Воскресенская вместе с мужем была отправлена в Швецию. Под прикрытием пресс-секретаря посольства она следила за германо-шведскими поставками.
Но еще более важным была ее работа по пропаганде. Она наладила выпуск «Информационного бюллетеня», что помогло изменить настроения шведов и финнов в пользу СССР.
Как отмечала посол СССР в Швеции Александра Колонтай, Воскресенская сыграла важную роль и помогла склонить финнов к сепаратному миру (в 1944 году Финляндия расторгла союз с Германией и подписала договор о мире с СССР.
Трагедия и последующие годы
В 1947 году Борис Рыбкин погиб в автокатастрофе под Прагой. Воскресенская тяжело переживала утрату, но продолжала работать и воспитывать сына.
В 1953 году она выступила в защиту арестованного Павла Судоплатова. Это был высокопоставленный сотрудник спецслужб, с которым Зоя была хорошо знакома.
Про этого человека хочется сделать небольшое отступление, рассказав кратко его историю.
Судоплатов проводил сложные операции, именно он организовал убийство Троцкого. Во время войны Судоплатов провел серию успешных диверсий на Кавказе против немцев. И успешно проводил так называемые "радиоигры" с немцами. С помощью радио дезинформировал врага. Ему также удалось создать и координировать работу агентской сети на территории Германии.
За что же осудили этого героя Великой Отечественной? За то, что он считался членом "банды Берии". Победивший в политическом противостоянии Хрущев активно зачищал органы от кадров оппонентов.
В вину ему поставили убийства четырех высокопоставленных советских граждан. Убийства действительно организовали сотрудники НКВД под командованием Судоплатова. Самым громким из них было убийство бывшего революционера Шумского в 1946 году. Шумский проводил политику украинизации, за что и был осужден Коминтерном. Парадокс в том, что месяцем ранее Шумский сам хотел покончить с собой, но помешала случайность.
Судоплатов отсидел назначенные ему 15 лет. После - был реабилитирован еще при жизни. Дожил до 89 лет и ушел из жизни в 1996 году.
За поддержку Судоплатова Зою уволили из разведки и отправили на работу в ГУЛАГ в Воркуте. Воскресенская и здесь продолжила борьбу за справедливость - она помогала тем, кто по ее мнению был осужден не за реальные преступления, а просто попал под раздачу.
В 1956 году Воскресенская выходит на пенсию в звании полковника МВД.
И в 49 лет Зоя Воскресенская начала новую жизнь. Она стала писать книги.
Её первые рассказы о Ленине были вдохновлены встречей с финном, который сделал обручальные кольца для Ленина и Крупской. Воскресенская ярко рассказывала истории и многих других революционеров и разведчиков, некоторых из которых знала лично. Только вот о своем реальном опыте рассказывать ей было запрещено.
Писала интересно, захватывающе. Сказался опыт работы с пропагандистскими материалами. Её литературный талант рассмотрели, и вскоре она стала членом Союза писателей СССР.
Ее книги расходились огромными тиражами. К 1980 году было выпущено 22 млн экземпляров книг Воскресенской.
Зоя Воскресенская умерла 8 января 1992 года.
Во время Перестройки вся информация той эпохи активно рассекречивались. И незадолго до смерти Воскресенская узнала, что материалы по ней официально открыты, и теперь можно открыто рассказать свою историю.
Напоследок она описала свой опыт разведчика в своей книге «Теперь я могу сказать правду: Из воспоминаний разведчицы». И только после этого тайная ее жизнь стала достоянием общественности, чем немало удивило ее читательскую аудиторию.
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