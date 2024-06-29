"Никогда не болеют": женщина кормит своих детей только фруктами и овощами

Пэм Джохал ела мясо четыре раза в неделю, пока проблемы со здоровьем не заставили её пересмотреть свои предпочтения в еде. Теперь её дети также следуют необычной диете.
46-летняя Пэм Джохал из Великобритании питается только неприготовленными овощами и фруктами, и делает это на протяжении последних четырех лет. Недавно она рассказала, что воспитывает своих детей как фрукторианцев.
Женщина, которая является веганом-сыроедом, считает, что люди созданы для того, чтобы есть только фрукты. Она также настаивает, что это заставляет их вести себя лучше, поскольку еда очень сильно связана с поведением человека.
До перехода на необычную диету Пэм Джохал ела мясо четыре раза в неделю, пока проблемы со здоровьем не заставили ее пересмотреть свои пищевые привычки. С начала 2020 года она боролась с ревматоидным артритом, а к концу лета, как она утверждает, обратила это заболевание вспять, питаясь фруктами. Она отказалась от многих своих любимых блюд, таких как сырные макароны и сарни с беконом, решив вместо этого питаться манго и авокадо.
Теперь ее дети — семилетняя Джорджи и шестилетний Генри — следуют диете мамы, потому что она считает, что "фруктовый коктейль держит доктора подальше". Дети не употребляют молоко, яйца и мясо, но иногда лакомится веганским шоколадом, мороженым и желе.
"Я живу на 90-процентных фруктах уже четыре с половиной года — никогда не чувствовала себя лучше. Мне кажется, что я стала моложе на пять лет. Мои дети замечают, как я питаюсь, я вожу их на веганские ярмарки и рассказываю им правду о еде. Им нравится то что я готовлю и они никогда не болеют", — рассказала британка.
В феврале 2020 года Пэм был поставлен диагноз ревматоидный артрит. Она чувствовала себя подавленной, страдала от мышечной скованности, постоянной усталости и опухших суставов. Это заболевание передается по наследству — по ее словам, ее мама страдала от него на протяжении многих лет. В 23 года, когда она страдала от язвенного колита, Пэм познакомилась с сырой веганской диетой. Она приписывает свое выздоровление этому новому изменению рациона, а также употреблению фруктов, утверждая, что это вернуло ее в нормальное состояние.
Британка утверждает, что ее врач был ошеломлен ее "шокирующими" результатами и не мог в это поверить.
"За несколько месяцев я изменила свою жизнь и обратила артрит вспять. У меня масса энергии, нет ни ломоты, ни болей. Мне 47 лет — и у меня нет ни одного седого волоска. Мои родные считают меня сумасшедшей, но на самом деле диета помогает чувствовать себя потрясающе", — добавила она.
Источник:
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