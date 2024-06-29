"Никогда не болеют": женщина кормит своих детей только фруктами и овощами

46-летняя Пэм Джохал из Великобритании питается только неприготовленными овощами и фруктами, и делает это на протяжении последних четырех лет. Недавно она рассказала, что воспитывает своих детей как фрукторианцев.

Женщина, которая является веганом-сыроедом, считает, что люди созданы для того, чтобы есть только фрукты. Она также настаивает, что это заставляет их вести себя лучше, поскольку еда очень сильно связана с поведением человека.