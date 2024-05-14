Бывший губернатор Челябинской области подал в суд на Малахова из-за того, что его назвали взяточником

Бывший губернатор Челябинской области и бизнесмен Михаил Юревич подал в суд иск на 100 миллионов к телеканалу “Россия 1” и лично к Андрею Малахову. Иск поступил в Пресненский суд. В нём говорится, что в телепрограмме под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» использовались материалы и высказывания, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.

Очень трудолюбивые адвокаты записали каждую фразу - иск состоит из внушительного количества страниц. Например, “свою бизнес-империю, крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний, он прятал за родственниками и близкими подругами”, “о коррумпированности Юревича знал весь регион” и другие, уточняет Коммерсант.