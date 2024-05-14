Бывший губернатор Челябинской области подал в суд на Малахова из-за того, что его назвали взяточником

В одной из программ на “Россия 1” обсуждались доходы чиновника.
Бывший губернатор Челябинской области и бизнесмен Михаил Юревич подал в суд иск на 100 миллионов к телеканалу “Россия 1” и лично к Андрею Малахову. Иск поступил в Пресненский суд. В нём говорится, что в телепрограмме под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» использовались материалы и высказывания, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.
Очень трудолюбивые адвокаты записали каждую фразу - иск состоит из внушительного количества страниц. Например, “свою бизнес-империю, крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний, он прятал за родственниками и близкими подругами”, “о коррумпированности Юревича знал весь регион” и другие, уточняет Коммерсант.
Адвокаты просят признать контент оскорбительным и порочащим честь “доброго человека”. Ответчиками в иске указан телеканал, ресурс на котором он опубликован, Малахов, а также челябинский журналист Андрей Корецкий. Адвокаты отметили, что все выигранные деньги будут направлены на благотворительность.
Напомним, что Юревич являлся владельцем компании “Макфа”. В апреле судебный пристав-исполнитель арестовал счета для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы». Всего было арестовано активов на 100 триллионов долларов.
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Губернатор не имеет права заниматься бизнесом
Бюджет министерства обороны на 2024 год - около 10,8 триллионов РУБЛЕЙ.
А тут у частной конторы активы на 100 триллионов БАКСОВ.
Макфа лапшу из героина и алмазов делают, что ли?
Слушай, врать тоже надо в меру.
Бюджет США на 2023 год - расходы – 5,792 триллионов долларов.
Т.е. активы "Макфы" превышают почти в 20 раз бюджет сша?