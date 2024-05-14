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Бывший губернатор Челябинской области подал в суд на Малахова из-за того, что его назвали взяточником

Бывший губернатор Челябинской области подал в суд на Малахова из-за того, что его назвали взяточником

Автор:
14 мая 2024 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Макфа   Малахов   СУД   Юревич   интересное   оскорбление   фото   
1056
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В одной из программ на “Россия 1” обсуждались доходы чиновника.

Бывший губернатор Челябинской области и бизнесмен Михаил Юревич подал в суд иск на 100 миллионов к телеканалу “Россия 1” и лично к Андрею Малахову. Иск поступил в Пресненский суд. В нём говорится, что в телепрограмме под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» использовались материалы и высказывания, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.

Очень трудолюбивые адвокаты записали каждую фразу - иск состоит из внушительного количества страниц. Например, “свою бизнес-империю, крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний, он прятал за родственниками и близкими подругами”, “о коррумпированности Юревича знал весь регион” и другие, уточняет Коммерсант.

Адвокаты просят признать контент оскорбительным и порочащим честь “доброго человека”. Ответчиками в иске указан телеканал, ресурс на котором он опубликован, Малахов, а также челябинский журналист Андрей Корецкий. Адвокаты отметили, что все выигранные деньги будут направлены на благотворительность.

Напомним, что Юревич являлся владельцем компании “Макфа”. В апреле судебный пристав-исполнитель арестовал счета для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы». Всего было арестовано активов на 100 триллионов долларов.

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Метки: Макфа   Малахов   СУД   Юревич   интересное   оскорбление   фото   
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7  комментариев
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
ну зачем же этот ПИЗНЕСмен на правду то обижается?
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411
Eugene 4 минуты назад
"использовались материалы и высказывания, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена."
Губернатор не имеет права заниматься бизнесом
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2k
Никита Сергеевич Полчаса назад
100 триллионов?! Он президент Земли чтоли?!
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827
Purple_Bear Полчаса назад
Что за бред?
Бюджет министерства обороны на 2024 год - около 10,8 триллионов РУБЛЕЙ.
А тут у частной конторы активы на 100 триллионов БАКСОВ.
Макфа лапшу из героина и алмазов делают, что ли?
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54k
Опиум для народа 2 часа назад
Вся эта х"ета на серьёзных щах считает себя честными людьми и этакими благодетелями...
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5k
Egoro 2 часа назад
"В апреле судебный пристав-исполнитель арестовал счета для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы». Всего было арестовано активов на 100 триллионов долларов".

Слушай, врать тоже надо в меру.

Бюджет США на 2023 год - расходы – 5,792 триллионов долларов.
Т.е. активы "Макфы" превышают почти в 20 раз бюджет сша?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5014 постов (4799 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355830



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