В России блогера впервые оштрафовали за кражу чужой идеи для ролика в соцсетях

Подмосковные риэлторы не поделили видео.
Российское законодательство пока не готово к регулированию отношений в интернете в полной мере, но на что-то оно всё же способно. Например, наказать за плагиат. Началось всё с того, что блогер из Подмосковья Юлия сняла короткий ролик о том, что нужно сделать после погашения ипотеки. Эксперт по недвижимости написала сценарий, текст и сняла ролик, выложив его на свою страницу, где у неё более 100 тысяч подписчиков.
Ещё один подмосковный риэлтор Сергей не стал заморачиваться и полностью скопировал ролик Юлии. Он взял её текст, её раскадровку и даже оделся в похожую одежду. Это очень не понравилось Юлии и она обратилась в суд.
Суд встал на сторону истца, обязав Сергея выплатить 300 тысяч рублей Юлии за плагиат, а также удалить ролик. В беседе с SHOT юрист Юлии говорит, что подобный кейс может стать первым не только в России, но и в мире.
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На инцидент обратил внимание депутат Госдумы Антон Горелкин. Он возмутился тем, что блогеры, используя запрещённые социальные сети, умудряются ещё и в суды обращаться.
«Почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?», — написал Горелкин.
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