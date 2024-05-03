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В России блогера впервые оштрафовали за кражу чужой идеи для ролика в соцсетях

В России блогера впервые оштрафовали за кражу чужой идеи для ролика в соцсетях

Автор:
03 мая 2024 18:43
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Россия   СУД   интересное   риэлторы   ролик   соцсети   фото   
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Подмосковные риэлторы не поделили видео.

Российское законодательство пока не готово к регулированию отношений в интернете в полной мере, но на что-то оно всё же способно. Например, наказать за плагиат. Началось всё с того, что блогер из Подмосковья Юлия сняла короткий ролик о том, что нужно сделать после погашения ипотеки. Эксперт по недвижимости написала сценарий, текст и сняла ролик, выложив его на свою страницу, где у неё более 100 тысяч подписчиков.

Ещё один подмосковный риэлтор Сергей не стал заморачиваться и полностью скопировал ролик Юлии. Он взял её текст, её раскадровку и даже оделся в похожую одежду. Это очень не понравилось Юлии и она обратилась в суд.
Суд встал на сторону истца, обязав Сергея выплатить 300 тысяч рублей Юлии за плагиат, а также удалить ролик. В беседе с SHOT юрист Юлии говорит, что подобный кейс может стать первым не только в России, но и в мире.

На инцидент обратил внимание депутат Госдумы Антон Горелкин. Он возмутился тем, что блогеры, используя запрещённые социальные сети, умудряются ещё и в суды обращаться.

«Почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?», — написал Горелкин.

Источник:

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Метки: Россия   СУД   интересное   риэлторы   ролик   соцсети   фото   
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107
Lex Lem Час назад
Ммм...хуита
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1k
c3nsor3d 8 минут назад
Почему я вижу этот пост в "Горячем" ???....
Бред, какой-то...
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9k
Allmaster 53 минуты назад
Ну, мужик хоть поприятнее выглядит, а эта мадама, я бы ей не поверил только ради хлебала )) Каламбурчик, ой.
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18k
ron 56 минут назад
Драка риэлтеров? Схожу за поп-корном, интересно ))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4989 постов (4774 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355020



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