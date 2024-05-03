В России блогера впервые оштрафовали за кражу чужой идеи для ролика в соцсетях

Ещё один подмосковный риэлтор Сергей не стал заморачиваться и полностью скопировал ролик Юлии. Он взял её текст, её раскадровку и даже оделся в похожую одежду. Это очень не понравилось Юлии и она обратилась в суд.

Суд встал на сторону истца, обязав Сергея выплатить 300 тысяч рублей Юлии за плагиат, а также удалить ролик. В беседе с SHOT юрист Юлии говорит, что подобный кейс может стать первым не только в России, но и в мире.