“Это стрёмно!”: жена комика Ильи Соболева устроила скандал из-за фотографии мужа с Седоковой

На фото Соболев сидит на коленках у певицы.
Анна Седокова внезапно стала яблоком раздора в семье комика Ильи Соболева. Виной всему фотография, которую Илья опубликовал в своём Telegram. На ней комик Соболев сидит на коленках певицы, которая одета достаточно откровенно.
«Я больше не могу скрывать секретного гостя. Пришлось согласовывать шутки за возможность посидеть на коленках...» — подписал фото Соболев. Судя по реакциям, подписчики оценили фотографию, но не жена Соболева. Сначала она подумала, что это фотошоп. Но присмотревшись поняла, что нет и впала в ярость.
Думала фотошоп! А нет, это папа наш работает! Я, конечно, до такого не опущусь у себя на подкасте, я знаю границы. Ладно ее муж позволяет сидеть каждому на коленях и заигрывать, но я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Даже если это для ролика, — устроила женщина публичную порку мужу.
Все сообщения женщина публиковала на личной странице. Через несколько часов фотографию Соболев всё же удалил, о чём рассказала его супруга в социальной сети. После этого она записала гневный ролик, на котором высказывает своё недовольство.
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В нём она заявила, что женатым людям так себя вести просто неприемлемо и “стрёмно”.
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Нафига таких взамуж берут? Разрисована как стена в подземном переходе, сидит права качает.