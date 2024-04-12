“Это стрёмно!”: жена комика Ильи Соболева устроила скандал из-за фотографии мужа с Седоковой

Думала фотошоп! А нет, это папа наш работает! Я, конечно, до такого не опущусь у себя на подкасте, я знаю границы. Ладно ее муж позволяет сидеть каждому на коленях и заигрывать, но я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Даже если это для ролика, — устроила женщина публичную порку мужу.

Все сообщения женщина публиковала на личной странице. Через несколько часов фотографию Соболев всё же удалил, о чём рассказала его супруга в социальной сети. После этого она записала гневный ролик, на котором высказывает своё недовольство.