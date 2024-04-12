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“Это стрёмно!”: жена комика Ильи Соболева устроила скандал из-за фотографии мужа с Седоковой

“Это стрёмно!”: жена комика Ильи Соболева устроила скандал из-за фотографии мужа с Седоковой

Автор:
12 апреля 2024 19:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   анна седокова   интересное   ревность   седокова   фото   шоу бизнес   
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На фото Соболев сидит на коленках у певицы.

Анна Седокова внезапно стала яблоком раздора в семье комика Ильи Соболева. Виной всему фотография, которую Илья опубликовал в своём Telegram. На ней комик Соболев сидит на коленках певицы,  которая одета достаточно откровенно.

«Я больше не могу скрывать секретного гостя. Пришлось согласовывать шутки за возможность посидеть на коленках...» — подписал фото Соболев. Судя по реакциям, подписчики оценили фотографию, но не жена Соболева. Сначала она подумала, что это фотошоп. Но присмотревшись поняла, что нет и впала в ярость.

Думала фотошоп! А нет, это папа наш работает! Я, конечно, до такого не опущусь у себя на подкасте, я знаю границы. Ладно ее муж позволяет сидеть каждому на коленях и заигрывать, но я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Даже если это для ролика, — устроила женщина публичную порку мужу.
Все сообщения женщина публиковала на личной странице. Через несколько часов фотографию Соболев всё же удалил, о чём рассказала его супруга в социальной сети. После этого она записала гневный ролик, на котором высказывает своё недовольство.

В нём она заявила, что женатым людям так себя вести просто неприемлемо и “стрёмно”.

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Метки: Видео   анна седокова   интересное   ревность   седокова   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
Скандалить с мужем в интернете - всё что нужно знать о современных реалиях...
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19k
Алекс 3 минуты назад
Ну что ж ты страшная такая, что ж ты страшная?!!!!
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8k
Умница-красавица 12 минут назад
Мдя, как говорится, даже у Ильи Соболева есть жена..
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63k
Олег 13 минут назад
он одетый сидит, а не у Галустяна сосёт!
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36k
Teodor 21 минуту назад
Угораздило комика жениться на женщине без чувства юмора. Видать, разведутся скоро...
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182
Артём Полчаса назад
Хех, до сих пор помню какого леща от жены отхватил наш сотрудник на корпоративе, после того как вызвался добровольцем на стриптиз-шоу толстушек!
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну, и зачем нам знать про этот [мат] цирк?
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−9
Игорь Полчаса назад
Здрaвствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде..

Сейчaс ищу любую рaботу, но покa ничего не нaxодится. Готов нa любую подрaботку, a сейчaс домa есть aбсолютно нечего.
От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

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Зaрaнее большое Вaм человеческое спaсибо.
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753
Purple_Bear 40 минут назад
Ощущение, что даже мне вынесли мозг за то, что её муж что-то там недоучудил.
Нафига таких взамуж берут? Разрисована как стена в подземном переходе, сидит права качает.
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1k
Александр 44 минуты назад
Говнопиар - тоже пиар.
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11k
Juli 57 минут назад
Да они такие одинаковые, что он мог и перепутать.
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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7k
Трям 2 часа назад
Мало того, что дура, так еще и без мозгов!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4924 поста (4710 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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