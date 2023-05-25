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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7591 пост • 871 подписчик подписаться
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"Приревновала к моей славе!": Волочкова рассказала, почему дочь не позвала её на выпускной

"Приревновала к моей славе!": Волочкова рассказала, почему дочь не позвала её на выпускной

Автор:
25 мая 2023 14:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дочки-матери   волочкова   интересное   ревность   слава   фото   шоу бизнес   
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Дочь Анастасии Волочковой Ариадна живёт со своим отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Судя по фотографиям, девочка навещает мать нечасто. Отношения между матерью и дочерью натянутые, ведь Ариадна даже не пригласила маму на свой выпускной.

Анастасия уверена, что Игорь настраивает дочь против матери. Об этом Анастасия ни один раз говорила журналистам. На этот раз оказалось, что дочь даже не пригласила маму на свой выпускной.

Я знаю, что, к сожалению, мою дочь настраивают против меня. Это происходит со стороны моей мамы и со стороны отца, который по-прежнему не может успокоиться. Они пытаются устроить так, чтобы на выпускном у дочери меня не было!

Волочкова рассказала "Пятому каналу", что дочь начал конкурировать с "великой балериной" и приревновала её к славе и успеху.

Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради Бога. Ничего страшного не произошло.

Чтобы вы понимали, успех выглядит так:

Может быть, Ариадна просто стесняется свою мать. Волочкова то наряжается в куклу, то пьяная танцует на Мальдивах.

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Метки: Дочки-матери   волочкова   интересное   ревность   слава   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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28k
Serg2001 52 минуты назад
Просто не захотела, чтобы мать нажралась на выпускном в зюзю и опозорила бы её перед одноклассниками...
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22k
BiZ Минуту назад
ой да пошли в пиьду обе
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4k
Григорий 6 минут назад
ляди и их лядские проблемы
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923
ruslan d 12 минут назад
лядская семейка ...
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9k
Борис Карабанов 12 минут назад
А отсюда мораль: думайте родители, как себя вести и что в интернет лОжить, чтобы ваши дети вас не стыдились.
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834
Шурман 18 минут назад
Какая у нее слава , у нее уже присоска еле работает :)
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5k
Трям 20 минут назад
Потому что мать - шлюха, а у дочки, вероятно, мозги есть.
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13k
Ivan 22 минуты назад
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Опять про вахлачкову. Не зае*бало? От одного вида проблеваться можно.
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1k
Bogdan Krasota 38 минут назад
Может не хотела подколок, про шпагат мамы. Слава у Волочковой, сомнительная, как у дорогой но потасканной ляди.
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109
Яна Денисова 41 минуту назад
так вот ты какой золотой унитаз! наконец-то увидела))) а насчёт "Приревновала к славе" - вопрос очень спорный - такой славы какая у Насти в последнее время, вообще-то , стесняются. .постеснялась доча эту великую балерину пригласить - напьётся ещё и опозорит перед одноклассниками.
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13k
Shtoppi 48 минут назад
"Приревновала к моей славе!"
------------
слава раскоряки всея интернет что ли? довольно таки сомнительное достижение однако.
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1k
Rom 49 минут назад
Тут 100% стесняется. Все одноклассники видели кучу отвратительных фото растопыренных, кривых ног на всех шлюх-вечеринках, да вообще везде. Пора бы задуматься, ан нет, и тут приревновала к славе.... ага.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334439



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