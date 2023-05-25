"Приревновала к моей славе!": Волочкова рассказала, почему дочь не позвала её на выпускной

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна живёт со своим отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Судя по фотографиям, девочка навещает мать нечасто. Отношения между матерью и дочерью натянутые, ведь Ариадна даже не пригласила маму на свой выпускной.
Анастасия уверена, что Игорь настраивает дочь против матери. Об этом Анастасия ни один раз говорила журналистам. На этот раз оказалось, что дочь даже не пригласила маму на свой выпускной.
Я знаю, что, к сожалению, мою дочь настраивают против меня. Это происходит со стороны моей мамы и со стороны отца, который по-прежнему не может успокоиться. Они пытаются устроить так, чтобы на выпускном у дочери меня не было!
Волочкова рассказала "Пятому каналу", что дочь начал конкурировать с "великой балериной" и приревновала её к славе и успеху.
Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради Бога. Ничего страшного не произошло.
Чтобы вы понимали, успех выглядит так:
Может быть, Ариадна просто стесняется свою мать. Волочкова то наряжается в куклу, то пьяная танцует на Мальдивах.
Источник:
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слава раскоряки всея интернет что ли? довольно таки сомнительное достижение однако.