"Приревновала к моей славе!": Волочкова рассказала, почему дочь не позвала её на выпускной

Анастасия уверена, что Игорь настраивает дочь против матери. Об этом Анастасия ни один раз говорила журналистам. На этот раз оказалось, что дочь даже не пригласила маму на свой выпускной.

Я знаю, что, к сожалению, мою дочь настраивают против меня. Это происходит со стороны моей мамы и со стороны отца, который по-прежнему не может успокоиться. Они пытаются устроить так, чтобы на выпускном у дочери меня не было!