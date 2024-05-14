«Не надо плодить нищету»: православный священник назвал Голливуд причиной низкой рождаемости в России

Священнослужитель добавил, что если так пойдёт и дальше - граждан просто заменят мигранты.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что население России постепенно сокращается. И немалую роль тут сыграла продукция Голливуда.
В русском менталитете, к сожалению, за прошедшие сто лет традиция семьи выхолощена. Я считаю, что это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Но извините, голливудский кинопром, он недаром работает.
Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете силы, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету, о том, что одного ребенка максимум достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так просто сохранению жизни в будущих поколениях.
Та модель, которая была навязана нам со стороны западных партнёров, она сейчас работает. Если она будет продолжать работать, то население нашей страны, наших городов и деревень будет снижаться.
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Митрополит считает, что тогда место россиян займут мигранты из Африки, Индии и Китая, где с рождаемостью полный порядок. И предложил ввести ограничения на определённые фильмы и шоу - аналогично запрету на употребление табака и алкоголя до 18 лет. Как это сделать - священник не уточнил.
А ранее, священнослужитель из Екатеринбурга Максим Миняйло, ополчился на многоэтажные дома. По его словам, они не способствуют многодетности.
Сегодня система градостроительства не предполагает многодетность от слова совсем. Уже научно доказано, что многодетность невозможна в многоэтажном жилье. Многодетные семьи, которые переезжали из деревень в город, во втором поколении, живя в многоэтажном жилье, переставали становиться многодетными. Человек не тождествен себе, он живёт на земле, живёт в своем доме, он совершенно по-другому себя ощущает, он ощущает себя творцом, создателем, хозяином.
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И наоборот - посмотрите на Африку.
Думаю, правительство в курсе и работает над этой проблемой.
"Сегодня система градостроительства не предполагает многодетность от слова совсем. Уже научно доказано, что многодетность невозможна в многоэтажном жилье."
Давайте разрушим всё, что создано цивилизацией и уйдём жить в пещеры. Как вообще можно вестись на этот средневековый бред?
Мигранты из Китая! Во ересь несет.
Этот бред даже не хочу комментировать
Господин из РПЦ Смирнов говорит , что все деньги надо отдать !
.
Интересно , а сколько детей у самого Митрополита Евгения и есть ли они вообще ?
что бы родить ребёнка надо быть материально готовым, очень плохо когда ребёнок лишен нормального детства
порой например ещё такой фактор играет что люди могут обеспечить нормально только одного ребёнка что бы он ни в чем не нуждался, а зачем то рожают второго, третьего и вместо того что бы одного вырастить и нормально на ноги поставить, еле как в нужде тянут троих
эти мысли мне не голливуд привил, а чужой жизненный опыт, я просто смотрю на разные семьи в своём кругу друзей, родственников и знакомых и на основе этого делаю свои выводы
бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе - вот это по умному, а так заделать ребёнка дело не хитрое на это минут 15-30 обычно надо, а кто то и быстрей может
Это очень тонкий и неоднозначный момент.
Потому как для каждого уровень «материальной готовности», абсолютно разный.
Меня мать воспитывала одна и старалась обеспечить по мере сил.
У меня много чего не было, того, чего было у моих одноклассников, был оди6 мяч для всех видов спорта, одни кроссовки для походов в школу и гуляний, но при этом у меня было отличное детство.
Я был сыт, одет, обут, у меня были друзья.
А кому то грустно от того, что у него телефон не последней модели.
Так, что идти надо от желания завести детей.
А, если все время примеряться к баблу, то так всю жизнь и проживёшь с калькулятором в руках.
Да и потом, материальное благополучие может испариться в силу различных факторов
То есть, "Не надо плодить нищету" - это стереотип? А вам не кажется, что мы начинаем погружаться в средневековье? Ну, если слушаем такое.
"Не надо плодить нищету" - это стереотип
.
то видимо НАДО РОЖАТЬ НИЩЕТУ ?
ну сейчас тебя заминусуют
Тебе не надо.
Прерви свой генофонд.
Я не буду возражать
Не удивлюсь.
Тут полно инфантильных нытиков