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«Не надо плодить нищету»: православный священник назвал Голливуд причиной низкой рождаемости в России

«Не надо плодить нищету»: православный священник назвал Голливуд причиной низкой рождаемости в России

Автор:
14 мая 2024 18:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Митрополит   Священник   екатеринбург   многодетность   семья   
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Священнослужитель добавил, что если так пойдёт и дальше - граждан просто заменят мигранты.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что население России постепенно сокращается. И немалую роль тут сыграла продукция Голливуда.

В русском менталитете, к сожалению, за прошедшие сто лет традиция семьи выхолощена. Я  считаю, что это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Но извините, голливудский кинопром, он недаром работает.

Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете силы, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету, о том, что одного ребенка максимум достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так просто сохранению жизни в будущих поколениях.

Та модель, которая была навязана нам со стороны западных партнёров, она сейчас работает. Если она будет продолжать работать, то население нашей страны, наших городов и деревень будет снижаться.

Митрополит считает, что тогда место россиян займут мигранты из Африки, Индии и Китая, где с рождаемостью полный порядок. И предложил ввести ограничения на определённые фильмы и шоу - аналогично запрету на употребление табака и алкоголя до 18 лет. Как это сделать - священник не уточнил.

А ранее, священнослужитель из Екатеринбурга Максим Миняйло, ополчился на многоэтажные дома. По его словам, они не способствуют многодетности.

Сегодня система градостроительства не предполагает многодетность от слова совсем. Уже научно доказано, что многодетность невозможна в многоэтажном жилье. Многодетные семьи, которые переезжали из деревень в город, во втором поколении, живя в многоэтажном жилье, переставали становиться многодетными. Человек не тождествен себе, он живёт на земле, живёт в своем доме, он совершенно по-другому себя ощущает, он ощущает себя творцом, создателем, хозяином.

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Метки: Видео   Митрополит   Священник   екатеринбург   многодетность   семья   
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5k
Fishki_surfer 44 минуты назад
Низкий уровень рождаемости вызван высоким уровнем жизни и хорошим образованием.
И наоборот - посмотрите на Африку.
Думаю, правительство в курсе и работает над этой проблемой.
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167
Бывалый Трус 13 минут назад
В бедных странах и рожают много, что выживут единицы. Это регулируется природой.

"Сегодня система градостроительства не предполагает многодетность от слова совсем. Уже научно доказано, что многодетность невозможна в многоэтажном жилье."

Давайте разрушим всё, что создано цивилизацией и уйдём жить в пещеры. Как вообще можно вестись на этот средневековый бред?
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183
Самуил Маршак Полчаса назад
Бардак в его башке.
Мигранты из Китая! Во ересь несет.
Этот бред даже не хочу комментировать
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22k
иванов дмитрий 39 минут назад
Сколько денег надо отдать в Церковь ?
Господин из РПЦ Смирнов говорит , что все деньги надо отдать !
.
Интересно , а сколько детей у самого Митрополита Евгения и есть ли они вообще ?
Ссылка www.youtube.com
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167
Бывалый Трус Двестиграмм 7 минут назад
Вот. Церкви умная паства и не нужна. С них денег не выжать.
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14k
Copycat 45 минут назад
Ну вообще да - некоторые люди рожают детей но к этому не готовый материально, в итоге сидят на шее у своих родителей со своей семьёй

что бы родить ребёнка надо быть материально готовым, очень плохо когда ребёнок лишен нормального детства

порой например ещё такой фактор играет что люди могут обеспечить нормально только одного ребёнка что бы он ни в чем не нуждался, а зачем то рожают второго, третьего и вместо того что бы одного вырастить и нормально на ноги поставить, еле как в нужде тянут троих

эти мысли мне не голливуд привил, а чужой жизненный опыт, я просто смотрю на разные семьи в своём кругу друзей, родственников и знакомых и на основе этого делаю свои выводы

бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе - вот это по умному, а так заделать ребёнка дело не хитрое на это минут 15-30 обычно надо, а кто то и быстрей может
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385
Влад 45 минут назад
О,забеспокоились.. Видать резко изменился поток денег. Вместо православных храмов,в мечети..
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167
Бывалый Трус 46 минут назад
"Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете силы, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету..."

То есть, "Не надо плодить нищету" - это стереотип? А вам не кажется, что мы начинаем погружаться в средневековье? Ну, если слушаем такое.
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167
Бывалый Трус hhwost 18 минут назад
Вот было бы здорово, если бы государство ещё помогало их ростить. Ну, или церковь бы помогала, если она так к этому призывает. А потом, их заберут на войну и там убьют. Да, не одни вменяемые родители на это не пойдут. Создайте людям условия. В бедных странах и рожают много, что выживут единицы. Это регулируется природой.
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August
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