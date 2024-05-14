«Не надо плодить нищету»: православный священник назвал Голливуд причиной низкой рождаемости в России

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что население России постепенно сокращается. И немалую роль тут сыграла продукция Голливуда.

В русском менталитете, к сожалению, за прошедшие сто лет традиция семьи выхолощена. Я считаю, что это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Но извините, голливудский кинопром, он недаром работает.

Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете силы, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету, о том, что одного ребенка максимум достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так просто сохранению жизни в будущих поколениях.

Та модель, которая была навязана нам со стороны западных партнёров, она сейчас работает. Если она будет продолжать работать, то население нашей страны, наших городов и деревень будет снижаться.