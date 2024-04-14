«Сигналили и кричали, потом стали плясать»: в Екатеринбурге свадебный кортеж южан возмутил местных жителей

Жильцы дома на Рощинской улице сегодня наблюдали шумную свадьбу. Толпа южан на машинах перекрыла въезд во двор и устроила торжество. С радостными криками, музыкой и плясками.

А местные жители смотрели на свои заблокированные авто, слушали возгласы разгорячённых гостей празднества и как-то не радовались.