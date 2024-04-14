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«Сигналили и кричали, потом стали плясать»: в Екатеринбурге свадебный кортеж южан возмутил местных жителей

«Сигналили и кричали, потом стали плясать»: в Екатеринбурге свадебный кортеж южан возмутил местных жителей

Автор:
14 апреля 2024 20:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомат   Видео   Краснодар   екатеринбург   жители   свадьба   
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Участники торжества начали праздновать прямо под их окнами.

Жильцы дома на Рощинской улице сегодня наблюдали шумную свадьбу. Толпа южан на машинах перекрыла въезд во двор и устроила торжество. С радостными криками, музыкой и плясками.

А местные жители смотрели на свои заблокированные авто, слушали возгласы разгорячённых гостей празднества и как-то не радовались.

Сначала приехал кортеж из машин, сигналили, кричали потом началось это: включили громко музыку и стали плясать. Это массовое мероприятие, которое никем не согласовывалось. А у нас проводить массовые мероприятия без согласования нельзя, - рассказал очевидец.

Похожая, но более масштабная свадьба была в Краснодаре в феврале. Там гости палили в воздух из автомата, затем перекрыли движение на трассе и не пропускали скорую помощь.

По версии следствия, 24 февраля 2024 года, грубо нарушая общественный порядок и правила дорожного движения, ряд автомобилей в составе свадебного кортежа перегородил проезжую часть Ейского шоссе краевого центра, заблокировав движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, - позже заявила пресс-служба СК.

И возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия на мужчину, который устроил стрельбу и нарушал правила дорожного движения. При обыске у него дома нашли и изъяли ствол. Ему грозит до 7 лет в колонии или штраф до миллиона рублей.

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Метки: Автомат   Видео   Краснодар   екатеринбург   жители   свадьба   
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15  комментариев
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24k
Shtoppi Час назад
эти долбанные чурекские т. н. свадьбы нужно из пулеметов разгонять.
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23k
Слепой Пью 5 минут назад
А "капитошку" на чурбанистые бестолковки скинуть, не? Презерватива для презервативов жалко?
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2k
Веселый Пук 8 минут назад
Черножопое гавно.Гранату им бы сверху закинуть
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316
Xiks 15 минут назад
А то первый раз это. Если менты покрывают то они соответственно и ведут себя как обезьяны .
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147
Alex K Полчаса назад
наверно считают русских трусливыми и слабыми - иначе как это все объяснить...
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27
ViciousSnake Alex K 23 минуты назад
Они не считают русских слабыми, они просто купили власть предержащих, которые им потворствуют и покрывают их беспредел, вот пожалуй и всё.
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502
Ви Полчаса назад
Все посты, про "чуреков", "пулеметы", "гранаты" и т.д. считаю ципсошными. Авторы комментариев - пропагандисты, которые реализуют информационную повестку враждебных России заказчиков. Цель они преследуют одну - посеять межнациональную рознь в многонациональном государстве. На всех пожаловался модерам, и мне ни капельки не стыдно за это. Очень мне хочется посмотреть на реакцию администрации.
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29k
Alex 43 минуты назад
Зверькам пофуй на окружающих, о каком уважении может быть речь?
У приматов только инстикты и боязнь кнута...
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11k
Billi_Bons 59 минут назад
Это сейчас так принято, обезьян называть «южанами» или как?
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1k
Лебовски Час назад
Какой-то шабаш хачья. Без реакционных мер мы просрем Родину и страну. Печально.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Уже говорил и повторю.
Они живут по принципу - Когда ты у меня на родине - соблюдай мои традиции. Когда я у тебя на родине - я тоже буду соблюдать свои традиции.
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7k
Трям Час назад
Пидры черножопые! Бросить бы туда пару гранат с крыши..
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2791 пост (2743 в горячем)

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