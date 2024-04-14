«Сигналили и кричали, потом стали плясать»: в Екатеринбурге свадебный кортеж южан возмутил местных жителей

Участники торжества начали праздновать прямо под их окнами.
Жильцы дома на Рощинской улице сегодня наблюдали шумную свадьбу. Толпа южан на машинах перекрыла въезд во двор и устроила торжество. С радостными криками, музыкой и плясками.
А местные жители смотрели на свои заблокированные авто, слушали возгласы разгорячённых гостей празднества и как-то не радовались.
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Сначала приехал кортеж из машин, сигналили, кричали потом началось это: включили громко музыку и стали плясать. Это массовое мероприятие, которое никем не согласовывалось. А у нас проводить массовые мероприятия без согласования нельзя, - рассказал очевидец.
Похожая, но более масштабная свадьба была в Краснодаре в феврале. Там гости палили в воздух из автомата, затем перекрыли движение на трассе и не пропускали скорую помощь.
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По версии следствия, 24 февраля 2024 года, грубо нарушая общественный порядок и правила дорожного движения, ряд автомобилей в составе свадебного кортежа перегородил проезжую часть Ейского шоссе краевого центра, заблокировав движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, - позже заявила пресс-служба СК.
И возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия на мужчину, который устроил стрельбу и нарушал правила дорожного движения. При обыске у него дома нашли и изъяли ствол. Ему грозит до 7 лет в колонии или штраф до миллиона рублей.
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У приматов только инстикты и боязнь кнута...
Они живут по принципу - Когда ты у меня на родине - соблюдай мои традиции. Когда я у тебя на родине - я тоже буду соблюдать свои традиции.
Задолбаил уже все. И наши скинхэды переростки с гранатами и спермотоксикозом, так и дебилы понаехавшие не знающие местных законов и языка. Все молодцы.
А пост тупо пустая пропаганда для дебилов,которые не понимают как обрабатывают телячьи шкуры.