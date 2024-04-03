«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать водительские права и им вручили повестки в военкомат

С 1 апреля вступили в силу изменения к закону «О безопасности дорожного движения». Теперь приезжим следует в течение года обменять водительские права, полученные у себя на родине, на российские.

Как показывает практика, лица, получившие российское гражданство либо ВНЖ, управляют ТС на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, которые выдаются бессрочно. Именно этот факт позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС, проводимого при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия. В этой связи, введена норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем ВНЖ или паспорта гражданина России.

И у дверей отдела ГИБДД в Екатеринбурге собралась целая толпа желающих поскорей получить российские водительские права.