«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать водительские права и им вручили повестки в военкомат

Местные власти помогли им закрыть сразу оба вопроса - и с ГИБДД, и с армией.
С 1 апреля вступили в силу изменения к закону «О безопасности дорожного движения». Теперь приезжим следует в течение года обменять водительские права, полученные у себя на родине, на российские.
Как показывает практика, лица, получившие российское гражданство либо ВНЖ, управляют ТС на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, которые выдаются бессрочно. Именно этот факт позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС, проводимого при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия.
В этой связи, введена норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем ВНЖ или паспорта гражданина России.
И у дверей отдела ГИБДД в Екатеринбурге собралась целая толпа желающих поскорей получить российские водительские права.
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Этот треш с утра там творится. Мигранты меняют национальные права на российские. Уже на 200 человек талонов выдали в очереди. Они не сдают экзамен, просто меняют, - сообщил очевидец.
Чтобы как-то справиться с наплывом водителей, местным гаишникам даже пришлось вводить дополнительные рабочие дни. Но людей всё равно много.
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Теперь им вместе с правами вручают и повестку в военкомат.
Решили воспользоваться случаем, пока они собрались в одном месте. Всех проверяют по базам, тем, кто не служил, раздают повестки.
Не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, - заявила представитель МВД Ирина Волк.
Судя по всему, меньше народу от этого не стало. Чтобы справиться с потоком водителей, инспекторы будут работать по воскресеньям в течение всего апреля.
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