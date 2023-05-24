В российском вузе студентам запретили носить шорты и излишне открытую одежду

Присматривать за нравственностью и полуобнажёнными учащимися будут сотрудники ЧОПа.
В Уральском горном университете появилось такое объявление:
И распоряжение - не носить слишком открытую одежду. Как сообщили в пресс-службе вуза, такой запрет действует уже давно, но с наступлением жары о ней надо напомнить. Видимо, чтобы студентки не смущали преподавателей «пляжными» нарядами и не отвлекали своих однокашников от учёбы.
В соответствии с вышеуказанным документом работники ЧОП при проходе студентов через СКУД-систему информируют студентов о том, что им необходимо переодеться, если их выбор одежды не соответствует установленным нормам. Отмечу, что это единичные случаи. Студенты у нас осознают, что учатся в первом вузе Урала, на торжественных мероприятиях преподаватели и студенты носят форму УГГУ. Так что мы не сомневаемся в высоком уровне культуры и воспитанности горняков.
Ну а студенты ожидаемо возмутились. Они говорят, что сейчас в Екатеринбурге +28 градусов, а им приходится преть в душных аудиториях без кондиционеров. И даже в топике с шортами пощеголять не могут.
Источник:
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Вуз конечно может издать свой внутренний локальный нормативный акт регламентирующий длину юбок и шорт, прозрачность футболок и топов, глубину декольте, отсутствие носков под сандалиями, ввести запрет на вавилоны на голове, и т.д. и т.п., но это все на свой страх и риск. Ровно до первого скандала, особенно, если он будет хотя-бы немного раздут прессой, поскольку учредитель тут же встанет на защиту студентов, а не вуза, аргументируя их правоту избитой фразой "онижедети". Были уже такие прецеденты.
Хотя я искренне не понимаю, почему преподаватель даже в мыслях не может себе позволить прийти на лекцию в шортах и майке "алкоголичке", а для студента это зачастую норма. Пришлепать во вьетнамках на семинар? Легко. Снять бейсболку или кепку при входе в университет? Не надо. Ввалиться в пуховике на лекцию (несмотря на наличие в вузе гардероба)? Нет проблем.
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Прошу прощения за много букв. Надо было выговориться.
Я 84 года выпуска (для многих почти динозавр), для меня такие условия не проблема, однако я не призываю молодёжь с копьями охотиться на трицератопса, я понимаю что сейчас новый век и трицератопсов (депутатов) пора уже наконец внести в красную книгу под государственную защиту.
прочитай текст, подумай.
потом еще раз прочитай.
депутаты к вузу имеют опосредственное отношение.
2. Учился в преимущественно исламском регионе, несколько южнее, как Вы понимаете, так там ни один, уважающий себя, мужчина не позволял себе в шортах по городу ходить. И уж тем боее приходить в ВУЗ или на работу. Про женщин разговор отдельный.
Ответ один - ВРАГ НАРОДА, что осознанно разжигает ненависть пролетариев друг к другу! А кто у нас в стране имеет такие рычаги воздействия на объективность, данную нам во ощущения?
будь последователен, скажи депутатам "нет".