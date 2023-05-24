В российском вузе студентам запретили носить шорты и излишне открытую одежду

И распоряжение - не носить слишком открытую одежду. Как сообщили в пресс-службе вуза, такой запрет действует уже давно, но с наступлением жары о ней надо напомнить. Видимо, чтобы студентки не смущали преподавателей «пляжными» нарядами и не отвлекали своих однокашников от учёбы.

В соответствии с вышеуказанным документом работники ЧОП при проходе студентов через СКУД-систему информируют студентов о том, что им необходимо переодеться, если их выбор одежды не соответствует установленным нормам. Отмечу, что это единичные случаи. Студенты у нас осознают, что учатся в первом вузе Урала, на торжественных мероприятиях преподаватели и студенты носят форму УГГУ. Так что мы не сомневаемся в высоком уровне культуры и воспитанности горняков.