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В российском вузе студентам запретили носить шорты и излишне открытую одежду

В российском вузе студентам запретили носить шорты и излишне открытую одежду

Автор:
24 мая 2023 16:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВУЗ   Урал   екатеринбург   запрет   наряды   преподаватели   студенты   шорты   
1992
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Присматривать за нравственностью и полуобнажёнными учащимися будут сотрудники ЧОПа.

В Уральском горном университете появилось такое объявление:

И распоряжение - не носить слишком открытую одежду. Как сообщили в пресс-службе вуза, такой запрет действует уже давно, но с наступлением жары о ней надо напомнить. Видимо, чтобы студентки не смущали преподавателей «пляжными» нарядами и не отвлекали своих однокашников от учёбы.

В соответствии с вышеуказанным документом работники ЧОП при проходе студентов через СКУД-систему информируют студентов о том, что им необходимо переодеться, если их выбор одежды не соответствует установленным нормам. Отмечу, что это единичные случаи. Студенты у нас осознают, что учатся в первом вузе Урала, на торжественных мероприятиях преподаватели и студенты носят форму УГГУ. Так что мы не сомневаемся в высоком уровне культуры и воспитанности горняков.

Ну а студенты ожидаемо возмутились. Они говорят, что сейчас в Екатеринбурге +28 градусов, а им приходится преть в душных аудиториях без кондиционеров. И даже в топике с шортами пощеголять не могут.

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Метки: ВУЗ   Урал   екатеринбург   запрет   наряды   преподаватели   студенты   шорты   
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28  комментариев
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20k
alexis 2 часа назад
Забирай документы и на стройку, и там ходи в шортах, хотя там изверги в жару каски носить заставляют.
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19k
anpetrof 6 минут назад
И правильно, а то в купальниках и плавках приходить начнут. Мне как-то надо было сходить в суд в канцелярию, дело летом было и я был в сандалиях, так не пустили - можно только в закрытой обуви, пришлось домой ехать за кроссовками.
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4k
Горожанин 21 минуту назад
А когда ещё молодым девушкам ходить в открытой одежде? В 40 лет что ли? Так ходят, но страшно ведь.
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27k
Андрей 24 минуты назад
сотрудник чопа не пускает студента на учебу
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16k
Vital Idol 36 минут назад
есть нормы температуры в помещениях, пусть завалят Жилинспекцию, МинОбр и Прокуратуру жалобами...
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926
ruslan d 38 минут назад
Кому вообще сейчас нужен дресс-код ?
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1k
Kra 40 минут назад
Особенно это касается студентов Педагогических институтов. Пусть привыкают


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3k
Past 50 минут назад
Для меня шорты это одежда для отдыха. А на работу или учебу нужно одеваться соответственно. При сильной жаре у меня есть тоненькие брюки из натуральных материалов, без синтетики. Ничем от шорт по ощущениям не отличаются.
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5k
Психологическая поддержка 54 минуты назад
Давно пора это было сделать. Я бы еще на работе запретил бабам декольте носить, короткое и сильно обтягивающее. Вместо работы только и думаешь что [мат]ле.
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1k
Belgarath Час назад
А эти зверушки-ЧОПики и кормящиеся от них депутаны не охренели в край?
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5k
Старичок Час назад
шорты и топики вполне допустимы в институтах культуры и то не на всех фкультетах.
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2k
Vadim Balabanov Час назад
-Изя плохо пахнет! Изю надо помыть!...
-Изю не надо нюхать! Изю надо учить!...
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8k
Фельдъегерь Час назад
В любом нормальном вузе шорты запрещены, это не пляж, есть определенный деловой дресс-код, как и в офисе
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88
Lion (BY) Час назад
Вы пришли учиться или сиськами трясти и жопой вилять?
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Вам не кажется, что пора отключить депутатам кондеи?
Я 84 года выпуска (для многих почти динозавр), для меня такие условия не проблема, однако я не призываю молодёжь с копьями охотиться на трицератопса, я понимаю что сейчас новый век и трицератопсов (депутатов) пора уже наконец внести в красную книгу под государственную защиту.
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5k
Трям 2 часа назад
А строем .нахуй куда-нить в Афганистан они не хотят пойти?
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August

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