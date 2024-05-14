Скайдайверы впервые пролетели под аркой Тауэрского моста

Напарники совершили более 200 тренировочных прыжков и прошли подготовку на площадке в Оксфордшире, где стояли два крана, имитирующие размеры Тауэрского моста.

По словам Марко, перед прыжком они нервничали, но были сосредоточены.

"Нам пришлось встать в три часа ночи, так что мы поспали всего четыре-пять часов, было трудно уснуть из-за волнения", - сказал Фурст.