Скайдайверы впервые пролетели под аркой Тауэрского моста

В Лондоне два скайдайвера пролетели через Тауэрский мост на скорости 245 км/ч. Австрийские парашютисты команды Red Bull Марко Фюрст и Марко Вальтеншпиль совершили первый в мире полёт под аркой британской достопримечательности.
В воскресенье утром экстремалы прыгнули с вертолёта на высоте 915 м и нырнули в пролёт моста.
Напарники совершили более 200 тренировочных прыжков и прошли подготовку на площадке в Оксфордшире, где стояли два крана, имитирующие размеры Тауэрского моста.
По словам Марко, перед прыжком они нервничали, но были сосредоточены.
"Нам пришлось встать в три часа ночи, так что мы поспали всего четыре-пять часов, было трудно уснуть из-за волнения", - сказал Фурст.
Они пролетели через Тауэрский мост и выполнили сложный манёвр, чтобы снова подняться на высоту 80 метров и раскрыть парашюты перед безопасным приземлением.
Их головокружительный полёт длился 45 секунд, они преодолели расстояние в 1,2 километра и развили максимальную скорость в 245 км/ч.
Фурст поделился: "Это было невероятно, сбылась мечта".
Вальтеншпиль рассказал: "Мы сели в вертолёт за 20 минут до начала, а затем полетели в Лондон, восход солнца был потрясающим, город выглядел прекрасно. Мы приблизились к мосту и начали действовать".
Полёты в вингсьюте (костюм-крыло) позволяют парашютистам скользить по горизонтали на высокой скорости, а затем благополучно приземляться на землю.
"Оказавшись в вертолёте, мы всё подготовили и поняли, что сейчас самое время блеснуть, так что мы были спокойны, и прыжок получился крутым. Мы очень счастливы, довольны, всё прошло хорошо".
Фурст добавил: "Я чувствую себя просто потрясающе. Прыжок был прекрасным, всё получилось. Я очень благодарен за то, что работал с Марко и такой хорошей командой, которая помогла воплотить нашу мечту в жизнь".
Фюрст и Вальтеншпиль входят в команду Red Bull Skydive Team и совершили более 22000 прыжков в таких местах, как хорватский остров Галесняк и горнолыжная трасса Штрайф в Китцбюэле, Австрия.
Представитель Red Bull сообщил, что Тауэрский мост был закрыт для прыжков: "Red Bull тесно сотрудничал с органами власти, получил разрешение на этот первый в мире прыжок и осуществил его в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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