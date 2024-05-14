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Скайдайверы впервые пролетели под аркой Тауэрского моста

Скайдайверы впервые пролетели под аркой Тауэрского моста

Автор:
14 мая 2024 11:08
Сообщество : Спорт
Метки: Red Bull   лондон   полёт   прыжок   скайдайвер   тауэрский мост   
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В Лондоне два скайдайвера пролетели через Тауэрский мост на скорости 245 км/ч. Австрийские парашютисты команды Red Bull Марко Фюрст и Марко Вальтеншпиль совершили первый в мире полёт под аркой британской достопримечательности.

В воскресенье утром экстремалы прыгнули с вертолёта на высоте 915 м и нырнули в пролёт моста.

Напарники совершили более 200 тренировочных прыжков и прошли подготовку на площадке в Оксфордшире, где стояли два крана, имитирующие размеры Тауэрского моста.

По словам Марко, перед прыжком они нервничали, но были сосредоточены.

"Нам пришлось встать в три часа ночи, так что мы поспали всего четыре-пять часов, было трудно уснуть из-за волнения", - сказал Фурст.

Они пролетели через Тауэрский мост и выполнили сложный манёвр, чтобы снова подняться на высоту 80 метров и раскрыть парашюты перед безопасным приземлением.

Их головокружительный полёт длился 45 секунд, они преодолели расстояние в 1,2 километра и развили максимальную скорость в 245 км/ч.

Фурст поделился: "Это было невероятно, сбылась мечта".

Вальтеншпиль рассказал: "Мы сели в вертолёт за 20 минут до начала, а затем полетели в Лондон, восход солнца был потрясающим, город выглядел прекрасно. Мы приблизились к мосту и начали действовать".

Полёты в вингсьюте (костюм-крыло) позволяют парашютистам скользить по горизонтали на высокой скорости, а затем благополучно приземляться на землю.

"Оказавшись в вертолёте, мы всё подготовили и поняли, что сейчас самое время блеснуть, так что мы были спокойны, и прыжок получился крутым. Мы очень счастливы, довольны, всё прошло хорошо".

Фурст добавил: "Я чувствую себя просто потрясающе. Прыжок был прекрасным, всё получилось. Я очень благодарен за то, что работал с Марко и такой хорошей командой, которая помогла воплотить нашу мечту в жизнь".

Фюрст и Вальтеншпиль входят в команду Red Bull Skydive Team и совершили более 22000 прыжков в таких местах, как хорватский остров Галесняк и горнолыжная трасса Штрайф в Китцбюэле, Австрия.

Представитель Red Bull сообщил, что Тауэрский мост был закрыт для прыжков: "Red Bull тесно сотрудничал с органами власти, получил разрешение на этот первый в мире прыжок и осуществил его в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Red Bull   лондон   полёт   прыжок   скайдайвер   тауэрский мост   
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7  комментариев
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7k
pinbalist 54 минуты назад
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10k
Павел 2 минуты назад
А если бы за ночь на мосту натянули бы банэр ?
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8k
Neo 12 минут назад
Для тех, кто не нашел 3го. Это коптер, виден если смотреть с компа.
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20k
Bill 23 минуты назад
Вот двое экстремалов. А кто снимает видео? Он тоже под мостом пролетел.
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15k
Александр Полчаса назад
Я могу показаться занудой, но вопрос: какой толк со скайдавинга? Прыжки с парашютом - тут всё понятно, десант, эвакуация. Скалолазание - промышленный альпинизм. Дайвинг - очистка рек и озёр от мусора.
Скайдайвинг - сродни сёрфингу. Просто развлечение?
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16k
Ivan 43 минуты назад
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1k
sava Час назад
не заметил, а куда третий потерялся ?
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Fuchsia
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