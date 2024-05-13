106-летний парашютист установил новый рекорд

Однако в 2022 году жительница Швеции Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой было 103 года и 259 дней, отвоевала у Блашке титул, но он поклялся вернуть его. И в ноябре 2023 года житель Техаса исполнил своё обещание.

Блашке было 106 лет и 327 дней, когда он прыгнул с высоты 2750 м вместе с Грегом Эбботтом, губернатором Техаса.