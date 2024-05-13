FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3617 постов • 450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
106-летний парашютист установил новый рекорд

106-летний парашютист установил новый рекорд

Автор:
13 мая 2024 08:36
Сообщество : Спорт
Метки: Блашке   Парашютизм   Спорт   долгожитель   прыжок   рекорд   
787
5
1

Американец вернул себе звание старейшего человека в мире, совершившего прыжок с парашютом в тандеме. Альфред "Эл" Блашке впервые установил этот рекорд в 2020 году в возрасте 103 лет, так он поздравил своих внуков-близнецов с окончанием колледжа.

"Это была моя мечта. Я никогда не думал, что проживу так долго", - рассказал он несколько лет назад представителям Книги рекордов Гиннесса. 

Однако в 2022 году жительница Швеции Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой было 103 года и 259 дней, отвоевала у Блашке титул, но он поклялся вернуть его. И в ноябре 2023 года житель Техаса исполнил своё обещание. 

Блашке было 106 лет и 327 дней, когда он прыгнул с высоты 2750 м вместе с Грегом Эбботтом, губернатором Техаса.

Эбботт познакомился с пенсионером, когда тот установил свой первый рекорд, и пообещал принять участие в его следующей попытке.

"Если вы думаете, что не сможете, то просто недооцениваете себя, - обратился долгожитель к собравшимся, среди которых были его дети, внуки и представители СМИ. - Каждый способен на большее, чем он думает. Нужно лишь решиться". 


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Блашке   Парашютизм   Спорт   долгожитель   прыжок   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
ss 2 часа назад
Ну, молодец. Редкость, когда человек с возрастом не погружается во тьму вечного недовольства, умственной лени и "вот-раньше-всё-было-хорошо-а-теперь-всё-плохо".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2939 постов (2767 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще
Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Возрождение судостроения в Москве. К концу 2024 года начнется производство электросудов⁠⁠
Возрождение судостроения в Москве. К концу 2024 года начнется производство электросудов⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Россия#кино#Прикол#Еда#мойка#день победы#автобус
#животные#в мире#забавно#кот#конфликт#Китай#Санкт-Петербург#Спасение
#история#факты#интересно#Юмор#Евровидение#люди#сарказм#авария
Кошки на дорожке Кошки на дорожке 9-летняя штангистка подняла 75 кг 9-летняя штангистка подняла 75 кг Фермер из Перу претендует на звание старейшего человека Фермер из Перу претендует на звание старейшего человека Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд

На что жалуетесь?

Вернуться