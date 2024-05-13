106-летний парашютист установил новый рекорд

Американец вернул себе звание старейшего человека в мире, совершившего прыжок с парашютом в тандеме. Альфред "Эл" Блашке впервые установил этот рекорд в 2020 году в возрасте 103 лет, так он поздравил своих внуков-близнецов с окончанием колледжа.
"Это была моя мечта. Я никогда не думал, что проживу так долго", - рассказал он несколько лет назад представителям Книги рекордов Гиннесса.
Однако в 2022 году жительница Швеции Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой было 103 года и 259 дней, отвоевала у Блашке титул, но он поклялся вернуть его. И в ноябре 2023 года житель Техаса исполнил своё обещание.
Блашке было 106 лет и 327 дней, когда он прыгнул с высоты 2750 м вместе с Грегом Эбботтом, губернатором Техаса.
Эбботт познакомился с пенсионером, когда тот установил свой первый рекорд, и пообещал принять участие в его следующей попытке.
"Если вы думаете, что не сможете, то просто недооцениваете себя, - обратился долгожитель к собравшимся, среди которых были его дети, внуки и представители СМИ. - Каждый способен на большее, чем он думает. Нужно лишь решиться".
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Кошки на дорожке
- Фермер из Перу претендует на звание старейшего человека
- Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс
- 9-летняя штангистка подняла 75 кг
- В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин