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В Лондоне лошади сбросили с себя гвардейцев и отправились носиться по городу

В Лондоне лошади сбросили с себя гвардейцев и отправились носиться по городу

Автор:
24 апреля 2024 18:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересное   лондон   лошади   лошади убежали   поймали   убежали   
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Одна из лошадей истекала кровью.

В Лондоне лошади королевской Дворцовой кавалерии сбросили с себя наездников и проскакали по городу. Животные испугались ежедневных учений, которые проходят в городе. Одна из лошадей даже врезалась в туристический автобус и поцарапалась. Окровавленные животные метались по улицам, пугая людей и машины. Всего сбежало пять лошадей.

Telegraph сообщает, что испуг для лошадей дворцовой гвардии не характерен, поскольку животные хорошо обучены и привыкли находиться вблизи городского транспорта. В результате побега лошадей пострадало пять человек.

"Мы рады подтвердить, что все лошади найдены. Мы продолжаем поддерживать связь с армией", — говорится в сообщении полиции лондонского района Вестминстер в соцсети X.

К счастью, все лошади в порядке. Та лошадь, что поцарапала грудь, получила медицинскую помощь. Пострадавшие люди тоже в порядке.

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Метки: Видео   животные   интересное   лондон   лошади   лошади убежали   поймали   убежали   
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2  комментария
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КАКАнгел Минуту назад
такое происходит если вблизи от лошадей использовать ультразвуковой свисток или ультразвуковой отпариватель собак. чтоб сразу 5 лошадей впали в панику нужен серьезный повод.
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Артём 13 минут назад
Они не сбрасывали гвардейцев, а вырвались из загона.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4959 постов (4745 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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