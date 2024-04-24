В Лондоне лошади сбросили с себя гвардейцев и отправились носиться по городу

Одна из лошадей истекала кровью.
В Лондоне лошади королевской Дворцовой кавалерии сбросили с себя наездников и проскакали по городу. Животные испугались ежедневных учений, которые проходят в городе. Одна из лошадей даже врезалась в туристический автобус и поцарапалась. Окровавленные животные метались по улицам, пугая людей и машины. Всего сбежало пять лошадей.
Telegraph сообщает, что испуг для лошадей дворцовой гвардии не характерен, поскольку животные хорошо обучены и привыкли находиться вблизи городского транспорта. В результате побега лошадей пострадало пять человек.
"Мы рады подтвердить, что все лошади найдены. Мы продолжаем поддерживать связь с армией", — говорится в сообщении полиции лондонского района Вестминстер в соцсети X.
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К счастью, все лошади в порядке. Та лошадь, что поцарапала грудь, получила медицинскую помощь. Пострадавшие люди тоже в порядке.
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