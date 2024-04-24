В Лондоне лошади сбросили с себя гвардейцев и отправились носиться по городу

В Лондоне лошади королевской Дворцовой кавалерии сбросили с себя наездников и проскакали по городу. Животные испугались ежедневных учений, которые проходят в городе. Одна из лошадей даже врезалась в туристический автобус и поцарапалась. Окровавленные животные метались по улицам, пугая людей и машины. Всего сбежало пять лошадей.