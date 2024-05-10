Ущелье дьявола и легендарный прыжок Джесси Джеймса

После знаменитого ограбления банка в Нортфилде в Миннесоте в 1876 году преследование Джеймса начал местный отряд, твердо решивший привлечь преступника к ответственности. Будучи не в силах избавиться от настойчивых преследователей, Джеймс поскакал в пустыню, где столкнулся с пропастью шириной примерно 5,5 метров. Поняв, что бежать некуда, он перепрыгнул пропасть на своей лошади, оставив недоумевающий отряд на другой стороне каньона. Так Джеймс вошёл в историю и стал легендой.