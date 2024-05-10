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Ущелье дьявола и легендарный прыжок Джесси Джеймса

Ущелье дьявола и легендарный прыжок Джесси Джеймса

Автор:
10 мая 2024 09:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Гарретсон   Ущелье дьявола   Южная Дакота   глубина   джесси джеймс   достопримечательность   легенда   преступник   прыжок   расстояние   
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Овраг, где Джесси Джеймс, предположительно, совершил невозможный прыжок, чтобы избежать поимки, стал легендой.

В дикой местности Гарретсона, Южная Дакота, в природном живописном каньоне, известном как Ущелье дьявола, произошёл один из величайших побегов легендарного преступника Джесси Джеймса.

После знаменитого ограбления банка в Нортфилде в Миннесоте в 1876 году преследование Джеймса начал местный отряд, твердо решивший привлечь преступника к ответственности. Будучи не в силах избавиться от настойчивых преследователей, Джеймс поскакал в пустыню, где столкнулся с пропастью шириной примерно 5,5 метров. Поняв, что бежать некуда, он перепрыгнул пропасть на своей лошади, оставив недоумевающий отряд на другой стороне каньона. Так Джеймс вошёл в историю и стал легендой.

Многие ученые пытались подтвердить или опровергнуть эту историю и физическую возможность такого прыжка. Но ни у кого не получилось сделать ни того, ни другого. Подвиг так и остался легендой.

Эта история настолько распространилась, что на месте прыжка установили мемориальную доску и построили мост, чтобы посетители могли пройтись по легендарной пропасти. Глядя на 18-метровую пропасть через металлическую решётку моста, сложно представить, что каждый сделал бы на месте Джеймса – прыгнул или остановился. Выходит, что у этого человека хватило и храбрости, и, возможно, безумия, чтобы совершить ставший историческим прыжок.

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Метки: Гарретсон   Ущелье дьявола   Южная Дакота   глубина   джесси джеймс   достопримечательность   легенда   преступник   прыжок   расстояние   
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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