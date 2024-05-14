Танцы с мумиями: загадочный праздник Манене на Сулавеси

Манене – не из дешевых удовольствий. Роскошные наряды, пиршества, ремонт гробов – все это требует значительных затрат. Поэтому с юных лет каждый член семьи Тораджа откладывает деньги на собственные похороны.

Цивилизация не тронула

Уникальная традиция Манене сохранилась в первозданном виде благодаря удаленности деревень Тораджа. Лишь в 70-е годы XX века цивилизация добралась до этих мест, позволив запечатлеть на фото и видео самобытный ритуал.

Фото на память