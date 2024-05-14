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Танцы с мумиями: загадочный праздник Манене на Сулавеси

Танцы с мумиями: загадочный праздник Манене на Сулавеси

Автор:
14 мая 2024 09:26
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Танцы с мумиями   в мире   интересно   люди   праздник Манене   фото   
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В сердце индонезийского острова Сулавеси раз в три года,, происходит необычный фестиваль под названием Манене. Это не просто поминание усопших, а красочное, наполненное глубоким смыслом празднование, которое позволяет живым воссоединиться со своими предками.

В чем же суть этой уникальной традиции?


Обновление гардероба для загробной жизни

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Раз в три года семьи Тораджа, коренного народа Сулавеси, извлекают из могил своих мумифицированных родственников. Одежда, в которую те были облачены при погребении, уже давно пришла в негодность, поэтому ее с трепетом и уважением заменяют на новую.


Парад с мумифицированными предками

Наряженные в праздничные одежды мумии не просто переодеваются, но и становятся частью красочного шествия по деревне. Под аккомпанемент традиционной музыки и танцев жители несут своих предков, делясь с ними радостью и почтением.


Ремонт и забота о гробах

Не только одежда, но и гробы, в которых покоятся мумии, подвергаются тщательному осмотру. Если гроб обветшал, его чинят или заменяют на новый. Это дань уважения к предкам, ведь их покой и благополучие в загробном мире – забота живых.


Праздник вместо траура


Похороны на Сулавеси – это не траурное событие, а скорее пиршество, посвященное переходу человека в мир духов. Родные собираются за щедрым столом, делятся воспоминаниями об усопшем, поют песни и танцуют с усохшими предками.


Цена загробного комфорта

Манене – не из дешевых удовольствий. Роскошные наряды, пиршества, ремонт гробов – все это требует значительных затрат. Поэтому с юных лет каждый член семьи Тораджа откладывает деньги на собственные похороны.


Цивилизация не тронула

Уникальная традиция Манене сохранилась в первозданном виде благодаря удаленности деревень Тораджа. Лишь в 70-е годы XX века цивилизация добралась до этих мест, позволив запечатлеть на фото и видео самобытный ритуал.


Фото на память

Для Тораджа фотография – не просто способ запечатлеть момент. Снимки с Манене становятся ценной реликвией, позволяющей хвастаться перед родственниками красотой и ухоженностью усопшего предка.


Вера в переселение душ

В верованиях Тораджа смерть – это не конец, а лишь переход в иной мир. Чтобы попасть туда, душа усопшего должна пройти ритуал, который может длиться до двух недель.


Тау-тау: Вместилище для духа

Для облегчения этого перехода создаются специальные деревянные куклы – Тау-тау. Они максимально похожи на усопших и служат своеобразным "домом" для их душ.


Не покидать родной дом

Страх не попасть в мир духов после смерти заставляет Тораджа быть домоседами. Они неохотно покидают родную деревню, ведь ритуал Манене - это не просто поминание, а шанс воссоединиться с предками и обеспечить им достойную загробную жизнь.

Праздник Манене – это не просто диковинка для западного человека. Это возможность заглянуть в мир, где жизнь и смерть тесно переплетены, где традиции предков чтятся неукоснительно, а связь с родом – превыше всего.

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Метки: Танцы с мумиями   в мире   интересно   люди   праздник Манене   фото   
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DuckTales 2 часа назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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