Танцы с мумиями: загадочный праздник Манене на Сулавеси

В сердце индонезийского острова Сулавеси раз в три года,, происходит необычный фестиваль под названием Манене. Это не просто поминание усопших, а красочное, наполненное глубоким смыслом празднование, которое позволяет живым воссоединиться со своими предками.
В чем же суть этой уникальной традиции?
Обновление гардероба для загробной жизни
Раз в три года семьи Тораджа, коренного народа Сулавеси, извлекают из могил своих мумифицированных родственников. Одежда, в которую те были облачены при погребении, уже давно пришла в негодность, поэтому ее с трепетом и уважением заменяют на новую.
Парад с мумифицированными предками
Наряженные в праздничные одежды мумии не просто переодеваются, но и становятся частью красочного шествия по деревне. Под аккомпанемент традиционной музыки и танцев жители несут своих предков, делясь с ними радостью и почтением.
Ремонт и забота о гробах
Не только одежда, но и гробы, в которых покоятся мумии, подвергаются тщательному осмотру. Если гроб обветшал, его чинят или заменяют на новый. Это дань уважения к предкам, ведь их покой и благополучие в загробном мире – забота живых.
Праздник вместо траура
Похороны на Сулавеси – это не траурное событие, а скорее пиршество, посвященное переходу человека в мир духов. Родные собираются за щедрым столом, делятся воспоминаниями об усопшем, поют песни и танцуют с усохшими предками.
Цена загробного комфорта
Манене – не из дешевых удовольствий. Роскошные наряды, пиршества, ремонт гробов – все это требует значительных затрат. Поэтому с юных лет каждый член семьи Тораджа откладывает деньги на собственные похороны.
Цивилизация не тронула
Уникальная традиция Манене сохранилась в первозданном виде благодаря удаленности деревень Тораджа. Лишь в 70-е годы XX века цивилизация добралась до этих мест, позволив запечатлеть на фото и видео самобытный ритуал.
Фото на память
Для Тораджа фотография – не просто способ запечатлеть момент. Снимки с Манене становятся ценной реликвией, позволяющей хвастаться перед родственниками красотой и ухоженностью усопшего предка.
Вера в переселение душ
В верованиях Тораджа смерть – это не конец, а лишь переход в иной мир. Чтобы попасть туда, душа усопшего должна пройти ритуал, который может длиться до двух недель.
Тау-тау: Вместилище для духа
Для облегчения этого перехода создаются специальные деревянные куклы – Тау-тау. Они максимально похожи на усопших и служат своеобразным "домом" для их душ.
Не покидать родной дом
Страх не попасть в мир духов после смерти заставляет Тораджа быть домоседами. Они неохотно покидают родную деревню, ведь ритуал Манене - это не просто поминание, а шанс воссоединиться с предками и обеспечить им достойную загробную жизнь.
Праздник Манене – это не просто диковинка для западного человека. Это возможность заглянуть в мир, где жизнь и смерть тесно переплетены, где традиции предков чтятся неукоснительно, а связь с родом – превыше всего.
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