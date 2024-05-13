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Военкоры: задержан начальник главного управления кадров Минобороны России Кузнецов

Военкоры: задержан начальник главного управления кадров Минобороны России Кузнецов

Автор:
13 мая 2024 23:34
Метки: МО   новость   срочная новость   
1633
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Военкоры и Z-блогеры сообщили о задержании руководителя Главного управления кадров Минобороны России, генерал-лейтенант Юрия Кузнецова.

Телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что на рабочем месте Кузнецова прошли следственные действия, при этом самого офицера там не было.

Кузнецов с мая 2010 по май 2023 года возглавлял 8-е управление Генштаба (Службу защиты государственной тайны Вооруженных сил России, ЗГТ), которое играло ведущую роль в обеспечении информационной безопасности российских вооруженных сил. В 2023 году генерала назначили руководить Главным управлением кадров военного ведомства.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — пишет «Рыбарь».

По мнению авторов канала, со сменой главы военного ведомства с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова начались «предсказуемые чистки в Минобороны», в том числе в отношении людей, которые «так или иначе замараны в неприятных эпизодах». Однако в чем могут обвинять Кузнецова и какие эпизоды ему инкриминируются — неизвестно.

«Может быть, речь идет о халатности и недостаточной работе по обеспечению защищенности информации (все же „утечки“, в том числе и документов особой важности, — это, увы, реальность)», — предполагает «Рыбарь».

Министерство обороны о задержании Кузнецова не сообщало.

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Метки: МО   новость   срочная новость   
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20  комментариев
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41k
АнтонПолднев 8 часов назад
Ну, насколько я помню Иванову хотят вменить не только взятку, но и госизмену. А этот кадр руководил службой защиты гостайны. Возможно тут есть связь.
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9k
perekrestok Час назад
Помнится за пару месяцев перед началом СВО Байден показывал карту из нашего МО с направлениями ударов и говорил о сроках. Страшно представить сколько ребят полегло в первые дни из-за аналогичных утечек. Понятно что все утекало в страны G7, но в конечном итоге оказывалось на Украине.
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165
Бывалый Трус perekrestok Полчаса назад
Понимаете, это не важно сколько у нас предателей и даже кто они. Всё равно всё идёт по плану под руководством Владимира Владимировича. А это главное.
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60k
zloykoyot 2 часа назад
А это не тот самый рыбарь, который ещё в прошлом году давал сто пудов и собственный зуб за инфу, что к хохлам уже привезли пару F-16 в разобранном виде и их вот-вот соберут и воевать отправят?
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165
Бывалый Трус 2 часа назад
Чистки - это всегда хорошо. Интересно, а они с Ивановым на какую разведку работали? Офигеть генералы-шпионы. Если ещё выяснится, что Шойгу их прикрывал, то вообще с ума сойти можно. А точно теперь всех вычислили? Где СМЕРШ? Лишь бы они не все там такие. Главное не торопиться и посадить всех преступников, сколько бы их там не было. Замену найдём.
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12k
Дмитрий 3 часа назад
А потом мы удивляемся! Откуда у нас друзья=англосаксы с точностью до метра предсказывают направление удара российских войск!?
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15k
Владимир 8 часов назад
Посыпались доминошки Шойгу
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22k
иванов дмитрий 8 часов назад
после всего того что рассказывают и на что ругаются наши ребята в видео с передовой , аресты генералов меня не сколько не удивляют.
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19k
babuby 8 часов назад
Может все эти громкие дела, как-то связаны с взаимодействием МО и Вагнера?
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14k
Алексей 9 часов назад
Я правильно понимаю, что Шойгу просто вывели из-под удара?
Непрофильный на любом месте кивала, остался в обойме?
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165
Бывалый Трус Mauritanien 5 часов назад
Шойгу слишком много знает. Его под суд нельзя. Но летать вертолётом и, одновременно, играть гранатой (как это делал Пригожин), я б ему тоже не советовал. Несчасный случай с ним вполне возможен. Петров и Баширов на страже.
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138
ПИВОнер Алексей 3 часа назад
Ясен пень. Ещё два его зама просто уволились после ухода шефа.. Жутко представить, как служил этот кристально честный человек в окружении таких гадюк.
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Mauritanien
  • Дата регистрации: 13.04.2015
  • 60 постов (30 в горячем)
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