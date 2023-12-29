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В России снимут новую экранизацию "Буратино"

В России снимут новую экранизацию "Буратино"

Автор:
29 декабря 2023 18:47
Сообщество : Кино
Метки: Мосфильм   Россия   буратино   кинофишки   новость   ремейк   фильмы   
3080
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Восхитившись образом "Чебурашки", Фонд кино решил переснять "Буратино" в 2024 году.

Фонд кино опубликовал выделит финансирование на производство новой экранизации "Буратино". Об этом сообщает пресс-служба организации. В мае уже сообщалось о том, что будет римейк, но тогда планировалось, что режиссером фильма может стать Игорь Волошин. Фонд кино сообщил, что сценаристом станет Андрей Золотарев, известный по сериалу «Триггер» и фильму «Лед», и Аксинья Борисова, уточняет Forbes.

Пока неизвестно, когда выйдет фильм и кто будет в нём сниматься. Известно, что съёмками займётся кинокомпания "Водород 2011". Помимо "Буратино" Фонд кино профинансирует фильмы об Александре Пушкине, Петре I и приквел франшизы "Последний богатырь".

Источник:

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Метки: Мосфильм   Россия   буратино   кинофишки   новость   ремейк   фильмы   
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107  комментариев
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25k
ЦСКА 12 часов назад
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Slonyash 18 минут назад
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423
Jimmy Час назад
буратиной будет петров ?
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15k
Vital Idol 3 часа назад
режиссер жора крыжовников....
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1k
Damvrot Hohlam 4 часа назад
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7k
Конрад Карлович 5 часов назад
Что за удивительная привычка обгадиться на фоне шедевра? Может это просто мазохизм?
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8
maxer33 5 часов назад
ё.б.а.н.ы.е ублюдки
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56
Карбофос Иванович 5 часов назад
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22k
BiZ 6 часов назад
ьлядь снимите уже еще раз чапаева!
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3k
Pioner76 6 часов назад
Карабас - Барабас Безруков?
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33
Заяц на Крыльце 7 часов назад
Опять эти либеральные сказочки про дверь в лучший мир. Ведь, чему учит эта сказка. Она учит сопротивлятся власть имущим и рядом отирающимся бандитам и проходимцам. Она про то, что нас всех хотят поселить в страну дураков. Она про то что надо искать ключик, что бы отпереть дверцу в прекрасную Италию (Россию?) будущего. Кстати, сказке ровно 100 лет. Приравнять к Чиполино и запретить.
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33
Заяц на Крыльце Antique computer 39 минут назад
Ты хочешь сказать, что Карабас Барабас - сатана? Пей таблетки и иди спать.
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10k
JeanLuk 7 часов назад
Нытиков то развелось. Еще нет даже проекта, а уже ноют. Ппц народ, что с вами не так? Всё в вашей жизни плохо?
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352
zu4ara 7 часов назад
сволочи, почему вы не сдохнете от таких мыслей вообще.... как падлы вам хочется всё испоганить... всё обосрали уже.. умрите черти!!!!!
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2k
Orrrkkk 7 часов назад
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42k
Бабай 8 часов назад
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3k
grigorenko vladislav 8 часов назад
А не признать ли Фонд кино иноагентом за действия, порочащие отечественный кинематограф и дискредитацию российского киноискусства, а так же возбудить уголовное дело за растрату государственных бюджетных средств в особо крупных размерах?
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4k
cnob7 8 часов назад
Если взялся "Фонд Кино"-получается говно
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845
Exciter 8 часов назад
Тут как в том анекдоте, я подарю тебе звезду! А что денег совсем нет? Так и тут , я сниму кино , а своих мыслей нет? Бл@дь , поколение менеджеров!
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16k
Ал 8 часов назад
Очередное говнище за наши деньги
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11k
Vacony 8 часов назад
Я боюсь не того, что это переснимут , а то , что я случайно увижу это против своей воли ...
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4
Человек 9 часов назад
Хорошо.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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