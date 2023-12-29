В России снимут новую экранизацию "Буратино"

Фонд кино опубликовал выделит финансирование на производство новой экранизации "Буратино". Об этом сообщает пресс-служба организации. В мае уже сообщалось о том, что будет римейк, но тогда планировалось, что режиссером фильма может стать Игорь Волошин. Фонд кино сообщил, что сценаристом станет Андрей Золотарев, известный по сериалу «Триггер» и фильму «Лед», и Аксинья Борисова, уточняет Forbes.