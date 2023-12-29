В России снимут новую экранизацию "Буратино"

Восхитившись образом "Чебурашки", Фонд кино решил переснять "Буратино" в 2024 году.
Фонд кино опубликовал выделит финансирование на производство новой экранизации "Буратино". Об этом сообщает пресс-служба организации. В мае уже сообщалось о том, что будет римейк, но тогда планировалось, что режиссером фильма может стать Игорь Волошин. Фонд кино сообщил, что сценаристом станет Андрей Золотарев, известный по сериалу «Триггер» и фильму «Лед», и Аксинья Борисова, уточняет Forbes.
Пока неизвестно, когда выйдет фильм и кто будет в нём сниматься. Известно, что съёмками займётся кинокомпания "Водород 2011". Помимо "Буратино" Фонд кино профинансирует фильмы об Александре Пушкине, Петре I и приквел франшизы "Последний богатырь".
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В те годы шла борьба с религией - взрывали храмы, запрещали креститься, делали из забитых неграмотных детей - пионеров.
Не все с этим были согласны, и Алексей Толстой - тоже, он-то был воспитан вполне религиозным человеком.
А теперь следите за руками!
В христианстве Иисус спускается в ад, чтобы вывести из него души умерших и тем самым дает им совсем другую жизнь.
Буратино оказывается на самом дне итальянского общества, попадает в ад (зачеркнуто) к Карабасу-барабасу, который мучает кукол, но находит дверь, открывает её волшебным ключиком и выводит кукол в мир счастья и радости.
Удивительно, что то время Толстого не расстреляли - то ли никто эту аналогию не увидел, то ли не закрыли глаза, но факт остается фактом - сказка стала настолько популярной, что по ней сняли аж два фильма, в разные годы. Еще в 30-е годы, насколько я помню, был снят первый черно-белый фильм.
Вот так хитрый красный граф поднял пропаганду религии в советской стране на небывалую высоту.