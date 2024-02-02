К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

По оценкам специалистов, падение астероида диаметром 450 м на город приведёт к образованию кратера шириной 17 км, более 2 млн человек мгновенно погибнут. А огненная волна унесет жизни ещё 11 млн человек.

"Нам не стоит беспокоиться по этому поводу, так как астероид не войдет в атмосферу Земли, но все равно подойдет к ней на близкое расстояние", - прокомментировала Минджэ Ким, сотрудник физического факультета Уорикского университета.

"В нашей Солнечной системе миллионы астероидов, из которых около 2350 объектов классифицированы как потенциально опасные".