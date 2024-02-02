К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Уже сегодня мимо нашей планеты пролетит астероид, получивший название 2008 OS7. Небесное тело диаметром почти полкилометра пройдёт на расстоянии примерно 2,7 млн километров от Земли.
2008 OS7 был классифицирован как потенциально опасный, поскольку летит достаточно близко к нашей планете и, следовательно, может нанести значительный ущерб в случае столкновения.
Согласно расчётам, объект приблизится к Земле в 17:41 по московскому времени.
По оценкам специалистов, падение астероида диаметром 450 м на город приведёт к образованию кратера шириной 17 км, более 2 млн человек мгновенно погибнут. А огненная волна унесет жизни ещё 11 млн человек.
"Нам не стоит беспокоиться по этому поводу, так как астероид не войдет в атмосферу Земли, но все равно подойдет к ней на близкое расстояние", - прокомментировала Минджэ Ким, сотрудник физического факультета Уорикского университета.
"В нашей Солнечной системе миллионы астероидов, из которых около 2350 объектов классифицированы как потенциально опасные".
Мониторингом астероидов занимается Центр изучения околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения НАСА.
В категорию потенциально опасных попадают все астероиды с диаметром больше 140 метров и проходящие на расстоянии менее 7,5 млн километров.
Следующее сближение потенциально опасного астероида, 99942 Апофиса, с Землей произойдет 14 апреля 2029 года.
Считалось, что Апофис подойдет к нашей планете на опасно близкое расстояние в 2068 году, но с тех пор эксперты пересмотрели свои расчёты.
21 января в атмосфере Земли над Германией взорвался астероид 2024 BX1. Космический объект был около метра в диаметре. Наблюдатели НАСА заметили его за 90 минут до сближения.
Охотники за метеоритами уже нашли несколько фрагментов 2024 BX1.
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