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25 историй, напоминающих о том, что в мире есть добро

25 историй, напоминающих о том, что в мире есть добро

Автор:
17 октября 2023 12:10
Сообщество : Истории
Метки: добро   животные   история   люди   мир   новость   
1933
26

В мире, полном душераздирающих событий, полезно хоть немного отдохнуть, расслабиться и почитать хорошие новости. Перед вами заголовки, которые хочется видеть. Они согревают душу и дарят надежду на лучшее.

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В Африке существуют "лагеря посвящения в супруги", где 10-летние девочки теряют девственность и учатся "ублажать мужчину". Став вождем, Тереза решила искоренить эту традицию. Заручившись поддержкой президента и первой леди Малави, Качиндамото запретила детские браки и вывела свою миссию на национальный и международный уровень. В 2017 году в Малави вступил закон, запрещающий браки до 18 лет.


А дочь разместила этот снимок на своей странице в соцсети и написала: "Мой папа - дворник. Я им горжусь. Я очень люблю тебя, папа".


30-летняя Коллетт Дивитто превратила свое увлечение выпечкой в процветающий бизнес под названием Collettey's. Ее печенье продается в магазинах Массачусетса, Калифорнии и Коннектикута.

Теперь она сама принимает на работу людей с ограниченными возможностями.


В возрасте 3 лет Адхаре Перес из Мехико диагностировали аутизм. Ее заболевание может вызывать трудности в социальном взаимодействии.

Во время тестирования выяснилось, что IQ девочки - 162 балла (у Эйнштейна и Стивена Хокинга около 160 баллов).

В 8 лет девочка окончила в школу и за два года получила научные степени в области системной инженерии и промышленной инженерии.


Каждые выходные 8-летний Кайзен Хантер завтракает с семьей в ресторане Waffle House в городе Литл-Рок, штат Северная Каролина. Его любимый официант - Девонт Гарднер, отец двух дочерей.

Когда мальчик узнал, что Девонте ходит на работу пешком, он решил с помощью своей матери открыть страницу GoFundMe. Кайзен надеялся собрать около 5 тыс. долларов для покупки Девонту автомобиля. Страница быстро собрала более 115000 долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы официант и его семья смогли переехать из мотеля в квартиру.


Жизель родилась в 29 недель. Врачи диагностировали у нее абстинентный синдром новорожденных. Во время беременности ее мать употребляла наркотики. За пять месяцев малышку ни разу не навестили родственники. Медсестра Лиз Смит удочерила Жизель и обрела счастье материнства.


Валенти купил абонемент за 150 долларов и подарил его парню.


Он хочет видеть прямо перед собой настоящих поклонников, а не скучающих богачей, пришедших развлечься. И перед началом выступления люди музыканта ходят по галерке и предлагают фанатам бесплатно пересесть в первый ряд.


В 10 лет Николь подарили щенка по кличке Хлоя. "Я просто до смерти ее любила. Она была моим лучшим другом", - говорит женщина.

Прошло некоторое время, и в силу печальных обстоятельств Хлою пришлось отдать в местный приют. Прошли годы. Николь выросла, вышла замуж, родила дочь.

Однажды она наткнулась на сообщение о пожилой собаке по кличке Хлоя, нуждающейся в доме. Женщина забрала собаку.

"Она подбежала ко мне и начала лизать мое лицо", - рассказывает Николь. Внешний вид, характер, кличка - все это убедило американку в том, что это действительно ее любимица. Документы и электронный идентификатор подтвердили догадки.


В 2016 году новозеландский художник Бенджамин Ллойд рисовал временные татуировки пациентам детского госпиталя в Окленде.


Карл Алламби всегда мечтал стать медиком. Но его детство было тяжелым. Дни и даже недели его семья из восьми человек оставалась без света, газа и воды в своем доме в Восточном Кливленде, штат Огайо.

После окончания школы Карл открыл автомастерскую. Он занимался машинами 25 лет, но не забывал про мечту. В 2015 году он поступил в медицинский институт.

Мужчина дает совет: "Если хочешь, иди к цели".


Билл Сумиэль более десяти лет страдал от почечной недостаточности. По дороге домой после диализа он рассказал водителю такси Тиму Леттсу о том, что нуждается в пересадке почки. Отставной военный Тим посчитал эту встречу Божьим промыслом и стал донором.


На сегодняшний день Антуан Мозес посадил более 1,3 млн деревьев.


Семья Элейн Ньюкирк приняла Карима в свой дом, когда ему было 6 лет. Тогда его поведение было очень плохим: он кричал на людей и дрался. Но это не оттолкнуло Элейн. Она была терпелива и показала ребенку, что такое настоящая любовь.

Через три года Карима стал милым и заботливым ребенком.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: добро   животные   история   люди   мир   новость   
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4  комментария
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4k
Горожанин 2 часа назад
"5. Над 9-летней мексиканской девочкой с аутизмом издевались в школе и называли "чудачкой". Оказалось, ее IQ выше, чем у Эйнштейна и Стивена Хокинга".
-----------------
Это не аутизм, а синдром Аспергера. Относится к расстройству аутистического спектра (РАС). Аутизм, как и синдром Аспергера, входит в РАС, но это разные нарушения, хоть у них и есть общие отдельные симптомы.

IQ развивающегося ребенка не сравнивается с IQ развитого взрослого человека. Для ребенка и взрослого разные тесты, в том числе по Векслеру.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
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1k
adssaf afasffdsga 54 минуты назад
Комментарий к фото
А изобретения какие? Патенты какие? Какой вклад в науку? Про то, что там докторская, можно и не говорить - доктора можно полукомпилятивным материалом написать.
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62k
doker Час назад
Ни что не впечатлило...
Начиная с того, что девочки, не вышедшие замуж в десять лет, могут в 15 закончить "земной путь" в крови, возле борделя, где работали.
И заканчивая аутистами - я не хотел бы иметь главным инженером того, кто БОГ в Microsoft Excel, но не понимает, какая спецодежда положена рабочему.
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