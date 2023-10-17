25 историй, напоминающих о том, что в мире есть добро

В возрасте 3 лет Адхаре Перес из Мехико диагностировали аутизм. Ее заболевание может вызывать трудности в социальном взаимодействии.

Во время тестирования выяснилось, что IQ девочки - 162 балла (у Эйнштейна и Стивена Хокинга около 160 баллов).

В 8 лет девочка окончила в школу и за два года получила научные степени в области системной инженерии и промышленной инженерии.