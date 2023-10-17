25 историй, напоминающих о том, что в мире есть добро

В мире, полном душераздирающих событий, полезно хоть немного отдохнуть, расслабиться и почитать хорошие новости. Перед вами заголовки, которые хочется видеть. Они согревают душу и дарят надежду на лучшее.
В Африке существуют "лагеря посвящения в супруги", где 10-летние девочки теряют девственность и учатся "ублажать мужчину". Став вождем, Тереза решила искоренить эту традицию. Заручившись поддержкой президента и первой леди Малави, Качиндамото запретила детские браки и вывела свою миссию на национальный и международный уровень. В 2017 году в Малави вступил закон, запрещающий браки до 18 лет.
2. 20-летний студент-медик Малон Муквенде написал пособие по диагностике кожных заболеваний на черной и смуглой коже
3. Отец сказал дочери: "Никому не говори, что твой папа - дворник, над тобой будут смеяться"
А дочь разместила этот снимок на своей странице в соцсети и написала: "Мой папа - дворник. Я им горжусь. Я очень люблю тебя, папа".
30-летняя Коллетт Дивитто превратила свое увлечение выпечкой в процветающий бизнес под названием Collettey's. Ее печенье продается в магазинах Массачусетса, Калифорнии и Коннектикута.
Теперь она сама принимает на работу людей с ограниченными возможностями.
5. Над 9-летней мексиканской девочкой с аутизмом издевались в школе и называли "чудачкой". Оказалось, ее IQ выше, чем у Эйнштейна и Стивена Хокинга
В возрасте 3 лет Адхаре Перес из Мехико диагностировали аутизм. Ее заболевание может вызывать трудности в социальном взаимодействии.
Во время тестирования выяснилось, что IQ девочки - 162 балла (у Эйнштейна и Стивена Хокинга около 160 баллов).
В 8 лет девочка окончила в школу и за два года получила научные степени в области системной инженерии и промышленной инженерии.
Каждые выходные 8-летний Кайзен Хантер завтракает с семьей в ресторане Waffle House в городе Литл-Рок, штат Северная Каролина. Его любимый официант - Девонт Гарднер, отец двух дочерей.
Когда мальчик узнал, что Девонте ходит на работу пешком, он решил с помощью своей матери открыть страницу GoFundMe. Кайзен надеялся собрать около 5 тыс. долларов для покупки Девонту автомобиля. Страница быстро собрала более 115000 долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы официант и его семья смогли переехать из мотеля в квартиру.
7. Выпускница колледжа сфотографировалась с родителями на поле, где они работали, чтобы оплатить ее образование
Жизель родилась в 29 недель. Врачи диагностировали у нее абстинентный синдром новорожденных. Во время беременности ее мать употребляла наркотики. За пять месяцев малышку ни разу не навестили родственники. Медсестра Лиз Смит удочерила Жизель и обрела счастье материнства.
9. Чикагский полицейский вместо задержания подростка, пробравшегося в спортзал, купил ему абонемент
Валенти купил абонемент за 150 долларов и подарил его парню.
Он хочет видеть прямо перед собой настоящих поклонников, а не скучающих богачей, пришедших развлечься. И перед началом выступления люди музыканта ходят по галерке и предлагают фанатам бесплатно пересесть в первый ряд.
13. Женщина взяла пожилую собаку, похожую на щенка ее детства и поняла, что это та же собака
В 10 лет Николь подарили щенка по кличке Хлоя. "Я просто до смерти ее любила. Она была моим лучшим другом", - говорит женщина.
Прошло некоторое время, и в силу печальных обстоятельств Хлою пришлось отдать в местный приют. Прошли годы. Николь выросла, вышла замуж, родила дочь.
Однажды она наткнулась на сообщение о пожилой собаке по кличке Хлоя, нуждающейся в доме. Женщина забрала собаку.
"Она подбежала ко мне и начала лизать мое лицо", - рассказывает Николь. Внешний вид, характер, кличка - все это убедило американку в том, что это действительно ее любимица. Документы и электронный идентификатор подтвердили догадки.
В 2016 году новозеландский художник Бенджамин Ллойд рисовал временные татуировки пациентам детского госпиталя в Окленде.
Карл Алламби всегда мечтал стать медиком. Но его детство было тяжелым. Дни и даже недели его семья из восьми человек оставалась без света, газа и воды в своем доме в Восточном Кливленде, штат Огайо.
После окончания школы Карл открыл автомастерскую. Он занимался машинами 25 лет, но не забывал про мечту. В 2015 году он поступил в медицинский институт.
Мужчина дает совет: "Если хочешь, иди к цели".
Билл Сумиэль более десяти лет страдал от почечной недостаточности. По дороге домой после диализа он рассказал водителю такси Тиму Леттсу о том, что нуждается в пересадке почки. Отставной военный Тим посчитал эту встречу Божьим промыслом и стал донором.
21. Друзья, которым врачи пророчили смерть в младенчестве, повторили на выпускном свое детское фото
22. Мать слепой студентки юридического факультета получила почетную степень за то, что четыре года читала вслух конспекты лекций
На сегодняшний день Антуан Мозес посадил более 1,3 млн деревьев.
Семья Элейн Ньюкирк приняла Карима в свой дом, когда ему было 6 лет. Тогда его поведение было очень плохим: он кричал на людей и дрался. Но это не оттолкнуло Элейн. Она была терпелива и показала ребенку, что такое настоящая любовь.
Через три года Карима стал милым и заботливым ребенком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не аутизм, а синдром Аспергера. Относится к расстройству аутистического спектра (РАС). Аутизм, как и синдром Аспергера, входит в РАС, но это разные нарушения, хоть у них и есть общие отдельные симптомы.
IQ развивающегося ребенка не сравнивается с IQ развитого взрослого человека. Для ребенка и взрослого разные тесты, в том числе по Векслеру.
Начиная с того, что девочки, не вышедшие замуж в десять лет, могут в 15 закончить "земной путь" в крови, возле борделя, где работали.
И заканчивая аутистами - я не хотел бы иметь главным инженером того, кто БОГ в Microsoft Excel, но не понимает, какая спецодежда положена рабочему.