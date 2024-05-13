Загадка движущихся камней Долины смерти разгадана? Тогда как объяснить это фото?

Размеры этого удивительного и загадочного места: протяжённость 225 км, ширина – от 8 до 24 км. А теперь главное.

Рядом со впадиной с привлекательным для храбрых туристов названием (именно рядом, а не в самой впадине, как пишут некоторые источники!) расположено горное пересыхающее озеро Рейстрек-Плайя. Именно здесь происходят загадочные события...