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15 фото «самой португальской деревни»​, где дома зажаты между камнями

15 фото «самой португальской деревни»​, где дома зажаты между камнями

Автор:
11 мая 2023 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Монсанту   в мире   гора   деревня   камни   факты   фото   
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Дома в Монсанту спрятаны за огромными камнями, находятся на них и под ними.

В конце тридцатых годов прошлого века Монсанту назвали «самой португальской деревушкой». Правда, на первый взгляд непонятно, за что именно ей присвоили такое звание: в конце концов, далеко не все дома в Португалии строят между камнями. Однако стоит посмотреть на Монсанту пристальнее, и все становится ясно. Вот 14 фотографий этой уникальной деревушки, которые объясняют ее громкий статус.


Монсанту стоит на горе, и отсюда открывается потрясающий вид на многие километры вокруг

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С XII до XIX века Монсанту был главным городом муниципалитета

Местная гора всегда имела важное стратегическое значение, и люди здесь жили задолго до основания деревушки

На вершине возвышаются руины замка, который разрушился в XIX столетии

Деревушка осталась такой же, какой она была несколько столетий назад

Именно за это Монсанту считают живым музеем

Дома тут зажаты между огромными валунами, а некоторые жилища прорезаны в скалах

Иногда дверь находится на самом валуне

Так почему же эту деревушку можно считать самой португальской?

Дело в том, что здесь можно увидеть все архитектурные стили, которые популярны в стране

Большинство сооружений тут в португальском деревенском стиле

Церковь отстроена в стиле мануэлину

Есть здесь коттеджи и в романском стиле, который был популярен в Средневековье

Так что Монсанту — это своеобразный португальский микромир

Но все же самое удивительно тут — это домики, зажатые между камнями, согласитесь?

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Метки: Жизнь   Монсанту   в мире   гора   деревня   камни   факты   фото   
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