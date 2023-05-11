15 фото «самой португальской деревни»​, где дома зажаты между камнями

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Дома в Монсанту спрятаны за огромными камнями, находятся на них и под ними.
В конце тридцатых годов прошлого века Монсанту назвали «самой португальской деревушкой». Правда, на первый взгляд непонятно, за что именно ей присвоили такое звание: в конце концов, далеко не все дома в Португалии строят между камнями. Однако стоит посмотреть на Монсанту пристальнее, и все становится ясно. Вот 14 фотографий этой уникальной деревушки, которые объясняют ее громкий статус.
Монсанту стоит на горе, и отсюда открывается потрясающий вид на многие километры вокруг
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С XII до XIX века Монсанту был главным городом муниципалитета
Местная гора всегда имела важное стратегическое значение, и люди здесь жили задолго до основания деревушки
На вершине возвышаются руины замка, который разрушился в XIX столетии
Деревушка осталась такой же, какой она была несколько столетий назад
Именно за это Монсанту считают живым музеем
Дома тут зажаты между огромными валунами, а некоторые жилища прорезаны в скалах
Иногда дверь находится на самом валуне
Так почему же эту деревушку можно считать самой португальской?
Дело в том, что здесь можно увидеть все архитектурные стили, которые популярны в стране
Большинство сооружений тут в португальском деревенском стиле
Церковь отстроена в стиле мануэлину
Есть здесь коттеджи и в романском стиле, который был популярен в Средневековье
Так что Монсанту — это своеобразный португальский микромир
Но все же самое удивительно тут — это домики, зажатые между камнями, согласитесь?
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