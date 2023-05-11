15 фото «самой португальской деревни»​, где дома зажаты между камнями

В конце тридцатых годов прошлого века Монсанту назвали «самой португальской деревушкой». Правда, на первый взгляд непонятно, за что именно ей присвоили такое звание: в конце концов, далеко не все дома в Португалии строят между камнями. Однако стоит посмотреть на Монсанту пристальнее, и все становится ясно. Вот 14 фотографий этой уникальной деревушки, которые объясняют ее громкий статус.

Монсанту стоит на горе, и отсюда открывается потрясающий вид на многие километры вокруг